Усик пояснив проблеми збірної України на чемпіонаті світу з боксу в Ліверпулі

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик у вересні в Ліверпулі відвідав чемпіонат світу з боксу. На цьому турнірі збірна України виграла всього одну бронзову медаль.

Усик в інтерв'ю Exceed Boxing розповів про проблеми команди.

Усик вказав на проблеми команди

Усик наголосив, що українські боксери зі збірної тривалий час не боксували на міжнародних змаганнях через їх брак. Причиною простою стала війна.

"Треба збільшити можливості для наших хлопців, тому що в нас дуже великий простій був. Вони не боксували. Війна заважає обмінюватися досвідом на міжнародній арені. Ми повинні адаптуватися до нинішнього формату життя", — підкреслив Усик.

За словами боксера, для досягнення результатів на світовому рівні потрібно переформатувати підходи до боксу, щоб відповідати сучасним тенденціям давати спортсменам шанс конкурувати.

У збірній перед вильотом на чемпіонат світу була невизначеність, оскільки він проходив під патронатом організації World Boxing, в яку Федерація боксу України вступила лише перед стартом турніру.

