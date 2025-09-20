Зарплаты украинцев в Жироне: сколько получают Ванат и Цыганков

Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

В европейских топовых лигах наибольшее представительство украинцев в испанской "Жироне". В клубе трое наших представителей: Владислав Ванат, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

Известный портал Capology обновил информацию по зарплатам в "Жироне".

Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Сколько зарабатывают Ванат и Цыганков

Согласно информации статистически портала, украинский новичок "Жироны" Ванат получает годовую зарплату в размере 2,7 миллиона евро до уплаты налогов. 23-летний нападающий подписал пятилетний контракт с этой зарплатой.

В зарплатной ведомости "Жироны" Ванат разделяет восьмое место с другим украинцем, вингером Виктором Цыганковым, который получает аналогичную сумму.

Молодой голкипер Владислав Крапивцов занимает последнюю строчку в рейтинге зарплат в команде — 240 тысяч евро в год.

Лидером зарплатного рейтинга является бельгийский ветеран Аксель Витсель — 4,16 млн евро в год. Второе место занимает испанец Дэвид Лопес с зарплатой 3,7 миллиона евро.

