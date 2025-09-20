Видео
Президент анонсировал возвращение из плена еще тысячи защитников
Раскрыты зарплаты всех украинских игроков Жироны

Раскрыты зарплаты всех украинских игроков Жироны

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 14:28
Зарплаты украинцев в Жироне: сколько получают Ванат и Цыганков
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

В европейских топовых лигах наибольшее представительство украинцев в испанской "Жироне". В клубе трое наших представителей: Владислав Ванат, Виктор Цыганков и Владислав Крапивцов.

Известный портал Capology обновил информацию по зарплатам в "Жироне".

Читайте также:
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков. Фото: "Жирона"

Сколько зарабатывают Ванат и Цыганков

Согласно информации статистически портала, украинский новичок "Жироны" Ванат получает годовую зарплату в размере 2,7 миллиона евро до уплаты налогов. 23-летний нападающий подписал пятилетний контракт с этой зарплатой.

В зарплатной ведомости "Жироны" Ванат разделяет восьмое место с другим украинцем, вингером Виктором Цыганковым, который получает аналогичную сумму.

Молодой голкипер Владислав Крапивцов занимает последнюю строчку в рейтинге зарплат в команде — 240 тысяч евро в год.

Лидером зарплатного рейтинга является бельгийский ветеран Аксель Витсель — 4,16 млн евро в год. Второе место занимает испанец Дэвид Лопес с зарплатой 3,7 миллиона евро.

Напомним, олимпийская призерка Никола Олислагерс рассказала о настрое на финал чемпионата мира.

Украинский специалист и тренер Виталий Кварцяный нашел нового главного тренера для львовских "Карпат".

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
