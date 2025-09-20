Зарплати українців у Жироні: скільки отримують Ванат і Циганков

Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

У європейських топових лігах найбільше представництво українців у іспанській "Жироні". В клубі троє наших представників: Владислав Ванат, Віктор Циганков та Владислав Крапівцов.

Відомий портал Capology оновив інформацію по зарплатах в "Жироні".

Реклама

Читайте також:

Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Скільки заробляють Ванат та Циганков

Згідно з інформацією статистично порталу, український новачок "Жирони" Ванат отримує річну зарплату в розмірі 2,7 мільйона євро до сплати податків. 23-річний нападник підписав п’ятирічний контракт з цією зарплатою.

У зарплатній відомості "Жирони" Ванат розділяє восьме місце з іншим українцем, вінгером Віктором Циганковим, який отримує аналогічну суму.

Молодий голкіпер Владислав Крапивцов посідає останню сходинку зарплат в команді — 240 тисяч євро на рік.

Лідером зарплатного рейтингу є бельгійський ветеран Аксель Вітсель — 4,16 млн євро на рік. Друге місце займає іспанець Девід Лопес із зарплатою 3,7 мільйона євро.

Нагадаємо, олімпійська призерка Нікола Оліслагерс розповіла про налаштування на фінал чемпіонату світу.

Український фахівець та тренер Віталій Кварцяний знайшов нового головного тренера для львівських "Карпат".