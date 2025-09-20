Відео
Головна Спорт Розкрито зарплати всіх українських гравців Жирони

Розкрито зарплати всіх українських гравців Жирони

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 14:28
Зарплати українців у Жироні: скільки отримують Ванат і Циганков
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

У європейських топових лігах найбільше представництво українців у іспанській "Жироні". В клубі троє наших представників: Владислав Ванат, Віктор Циганков та Владислав Крапівцов.

Відомий портал Capology оновив інформацію по зарплатах в "Жироні".

Виктор Цыганков
Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

Скільки заробляють Ванат та Циганков

Згідно з інформацією статистично порталу, український новачок "Жирони" Ванат отримує річну зарплату в розмірі 2,7 мільйона євро до сплати податків. 23-річний нападник підписав п’ятирічний контракт з цією зарплатою.

У зарплатній відомості "Жирони" Ванат розділяє восьме місце з іншим українцем, вінгером Віктором Циганковим, який отримує аналогічну суму.

Молодий голкіпер Владислав Крапивцов посідає останню сходинку зарплат в команді — 240 тисяч євро на рік.

Лідером зарплатного рейтингу є бельгійський ветеран Аксель Вітсель — 4,16 млн євро на рік. Друге місце займає іспанець Девід Лопес із зарплатою 3,7 мільйона євро.

футбол Віктор Циганков Владислав Ванат Жирона українські легіонери (футбол) Владислав Крапивцов
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
