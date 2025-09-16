Українець Олександр Ботвин приєднався до іспанської Жирони

Владислав Ванат поки є останнім українським придбанням "Жирони". Фото: "Жирона"

Іспанська "Жирона" дуже добре освоїла український ринок футболістів. Через клуб пройшли Віктор Циганков, Артем Довбик, Владислав Крапівцов та Владислав Ванат, який забив під час дебюту в клубі.

Невдовзі у "Жироні" може з'явитися ще один українець, повідомив Telegram-канал Legioners.ua.

Олександр Ботвин. Фото: Legioners.ua

Новий українець у "Жироні"

До тренувань "Жирони" приєднався молодий український талант Олександр Ботвин.

Футболіст, якому 14 років, грає на позиції центрального атакувального півзахисника. Ботвин є вихованцем ДЮСШ "Карпати", де був капітаном в команді U14 і став найкращим гравцем львівського клубу в сезоні 2024/2025.

Виступами за "Карпати" гравець привернув увагу каталонських скаутів, які побачили його креативні та технічні навички.

Наразі Ботвин працює з командою Girona Cadete A (U16), де діти на рік старші за нього.

Тренерський штаб високо оцінює його потенціал, а з плюсів ще побачили бачення поля та вміння створювати моменти.

Представники Phantom Agency, які супроводжують кар'єру таланта, зазначають, що "Жирона" бачить у ньому перспективного гравця для майбутнього.

