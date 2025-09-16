Українець Олександр Ботвин приєднався до іспанської Жирони

Жирона може підписати ще одного українського футболіста
Іспанська "Жирона" дуже добре освоїла український ринок футболістів. Через клуб пройшли Віктор Циганков, Артем Довбик, Владислав Крапівцов та Владислав Ванат, який забив під час дебюту в клубі.
Невдовзі у "Жироні" може з'явитися ще один українець, повідомив Telegram-канал Legioners.ua.
Новий українець у "Жироні"
До тренувань "Жирони" приєднався молодий український талант Олександр Ботвин.
Футболіст, якому 14 років, грає на позиції центрального атакувального півзахисника. Ботвин є вихованцем ДЮСШ "Карпати", де був капітаном в команді U14 і став найкращим гравцем львівського клубу в сезоні 2024/2025.
Виступами за "Карпати" гравець привернув увагу каталонських скаутів, які побачили його креативні та технічні навички.
Наразі Ботвин працює з командою Girona Cadete A (U16), де діти на рік старші за нього.
Тренерський штаб високо оцінює його потенціал, а з плюсів ще побачили бачення поля та вміння створювати моменти.
Представники Phantom Agency, які супроводжують кар'єру таланта, зазначають, що "Жирона" бачить у ньому перспективного гравця для майбутнього.
