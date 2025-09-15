Відео
Головна Спорт Українського чемпіона з боксу в Росії засудили на 20 років тюрми

Українського чемпіона з боксу в Росії засудили на 20 років тюрми

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 17:41
Український боксер Андрій Приходько отримав 20 років ув’язнення в Росії
Андрій Приходько. Фото: росЗМІ

В Росії обвинувальний вирок отримав український спортсмен та військовий Андрій Приходько. Чемпіон потрапив у полон у 2023 році.

Українець отримав 20 років ув'язнення, повідомив Telegram-канал "Погляд Приходька".

Читайте також:

Український боксер отримав вирок

Московський суд виніс вирок українському військовому та спортсмену, згідно з яким, перші п’ять років він проведе у в’язниці, а решту терміну — в колонії суворого режиму. Також на нього накладено штраф у 800 тисяч рублів.

Російська сторона стверджує, що влітку 2023 року Приходько, діючи разом із групою бійців "Російського добровольчого корпусу", атакував мікроавтобус із прикордонниками в Бєлгородській області за допомогою гранатомета. Жертв не було, оскільки військові покинули транспорт.

У 2023-му Приходька захопили в полон у районі Бахмута. Йому інкримінували тероризм, незаконне поводження зі зброєю та порушення кордону.

Приходько, якому 34 роки, відомий як чемпіон України з боксу та світу з кікбоксингу, після початку війни добровільно вступив до ЗСУ.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
