Український боксер Андрій Приходько отримав 20 років ув’язнення в Росії

Андрій Приходько. Фото: росЗМІ

В Росії обвинувальний вирок отримав український спортсмен та військовий Андрій Приходько. Чемпіон потрапив у полон у 2023 році.

Українець отримав 20 років ув'язнення, повідомив Telegram-канал "Погляд Приходька".

Реклама

Читайте також:

Український боксер отримав вирок

Московський суд виніс вирок українському військовому та спортсмену, згідно з яким, перші п’ять років він проведе у в’язниці, а решту терміну — в колонії суворого режиму. Також на нього накладено штраф у 800 тисяч рублів.

Російська сторона стверджує, що влітку 2023 року Приходько, діючи разом із групою бійців "Російського добровольчого корпусу", атакував мікроавтобус із прикордонниками в Бєлгородській області за допомогою гранатомета. Жертв не було, оскільки військові покинули транспорт.

У 2023-му Приходька захопили в полон у районі Бахмута. Йому інкримінували тероризм, незаконне поводження зі зброєю та порушення кордону.

Приходько, якому 34 роки, відомий як чемпіон України з боксу та світу з кікбоксингу, після початку війни добровільно вступив до ЗСУ.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Віктор Циганков міг стати гравцем відомого клубу, але угода зірвалась.

Зірковий футболіст Кріштіану Роналду здивував рішенням щодо тривалості його футбольної кар'єри.