Главная Спорт Украинского чемпиона по боксу в России осудили на 20 лет тюрьмы

Украинского чемпиона по боксу в России осудили на 20 лет тюрьмы

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 17:41
Украинский боксер Андрей Приходько получил 20 лет заключения в России
Андрей Приходько. Фото: росСМИ

В России обвинительный приговор получил украинский спортсмен и военный Андрей Приходько. Чемпион попал в плен в 2023 году.

Украинец получил 20 лет заключения, сообщил Telegram-канал "Взгляд Приходько".

Читайте также:

Украинский боксер получил приговор

Московский суд вынес приговор украинскому военному и спортсмену, согласно которому, первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Также на него наложен штраф в 800 тысяч рублей.

Российская сторона утверждает, что летом 2023 года Приходько, действуя вместе с группой бойцов "Русского добровольческого корпуса", атаковал микроавтобус с пограничниками в Белгородской области с помощью гранатомета. Жертв не было, поскольку военные покинули транспорт.

В 2023-м Приходько захватили в плен в районе Бахмута. Ему инкриминировали терроризм, незаконное обращение с оружием и нарушение границы.

Приходько, которому 34 года, известный как чемпион Украины по боксу и мира по кикбоксингу, после начала войны добровольно вступил в ВСУ.

суд ВСУ пленные Белгородская область Россия
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
