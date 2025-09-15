Украинский боксер Андрей Приходько получил 20 лет заключения в России

Андрей Приходько. Фото: росСМИ

В России обвинительный приговор получил украинский спортсмен и военный Андрей Приходько. Чемпион попал в плен в 2023 году.

Украинец получил 20 лет заключения, сообщил Telegram-канал "Взгляд Приходько".

Московский суд вынес приговор украинскому военному и спортсмену, согласно которому, первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Также на него наложен штраф в 800 тысяч рублей.

Российская сторона утверждает, что летом 2023 года Приходько, действуя вместе с группой бойцов "Русского добровольческого корпуса", атаковал микроавтобус с пограничниками в Белгородской области с помощью гранатомета. Жертв не было, поскольку военные покинули транспорт.

В 2023-м Приходько захватили в плен в районе Бахмута. Ему инкриминировали терроризм, незаконное обращение с оружием и нарушение границы.

Приходько, которому 34 года, известный как чемпион Украины по боксу и мира по кикбоксингу, после начала войны добровольно вступил в ВСУ.

