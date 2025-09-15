Украинский боксер Андрей Приходько получил 20 лет заключения в России

Украинского чемпиона по боксу в России осудили на 20 лет тюрьмы
В России обвинительный приговор получил украинский спортсмен и военный Андрей Приходько. Чемпион попал в плен в 2023 году.
Украинец получил 20 лет заключения, сообщил Telegram-канал "Взгляд Приходько".
Украинский боксер получил приговор
Московский суд вынес приговор украинскому военному и спортсмену, согласно которому, первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима. Также на него наложен штраф в 800 тысяч рублей.
Российская сторона утверждает, что летом 2023 года Приходько, действуя вместе с группой бойцов "Русского добровольческого корпуса", атаковал микроавтобус с пограничниками в Белгородской области с помощью гранатомета. Жертв не было, поскольку военные покинули транспорт.
В 2023-м Приходько захватили в плен в районе Бахмута. Ему инкриминировали терроризм, незаконное обращение с оружием и нарушение границы.
Приходько, которому 34 года, известный как чемпион Украины по боксу и мира по кикбоксингу, после начала войны добровольно вступил в ВСУ.
Напомним, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков мог стать игроком известного клуба, но сделка сорвалась.
Звездный футболист Криштиану Роналду удивил решением о продолжительности его футбольной карьеры.
Читайте Новини.LIVE!