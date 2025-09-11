В Купянске во время спецоперации СБУ погиб чемпион мира по кикбоксингу

Денис Фуртас. Фото: Харьковский национальный университет внутренних дел

Украинский спорт понес еще одну потерю на войне за независимость страны. На этот раз "Ангелом спорта" стал чемпион мира по кикбоксингу Денис Фуртас.

О гибели Фуртаса сообщил Харьковский национальный университет внутренних дел.

Фуртас погиб 5 сентября во время выполнения боевого задания в Купянске, Харьковской области. 23-летний боец был старшим лейтенантом СБУ и служил спецназовцем.

Денис родился в Харькове, а с 2020 по 2024 год учился в Харьковском национальном университете внутренних дел, где стал примером для сверстников и гордостью заведения.

С детства Фуртас занимался кикбоксингом в детско-юношеской спортивной школе №6 под руководством тренера Дмитрия Константинова.

Погибший выигрывал титул чемпиона мира по французскому боксу Сават и кикбоксингу среди взрослых и юниоров, а также неоднократно занимал призовые места на чемпионатах Европы и мира.

