Главная Спорт На войне погиб титулованный украинский кикбоксер

На войне погиб титулованный украинский кикбоксер

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 07:04
В Купянске во время спецоперации СБУ погиб чемпион мира по кикбоксингу
Денис Фуртас. Фото: Харьковский национальный университет внутренних дел

Украинский спорт понес еще одну потерю на войне за независимость страны. На этот раз "Ангелом спорта" стал чемпион мира по кикбоксингу Денис Фуртас.

О гибели Фуртаса сообщил Харьковский национальный университет внутренних дел.

Читайте также:
Денис Фуртас
Денис Фуртас. Фото: Харьковский национальный университет внутренних дел

Погиб еще один герой из мира спорта

Фуртас погиб 5 сентября во время выполнения боевого задания в Купянске, Харьковской области. 23-летний боец был старшим лейтенантом СБУ и служил спецназовцем.

Денис родился в Харькове, а с 2020 по 2024 год учился в Харьковском национальном университете внутренних дел, где стал примером для сверстников и гордостью заведения.

С детства Фуртас занимался кикбоксингом в детско-юношеской спортивной школе №6 под руководством тренера Дмитрия Константинова.

Погибший выигрывал титул чемпиона мира по французскому боксу Сават и кикбоксингу среди взрослых и юниоров, а также неоднократно занимал призовые места на чемпионатах Европы и мира.

кикбоксинг сбу война в Украине погибшие Ангелы спорта
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
