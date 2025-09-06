Видео
Главная Спорт На фронте погиб известный украинский спортсмен из Днепра

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 15:11
Известный регбист из Днепра Розенталь погиб на фронте
Алексей Розенталь после матча. Фото: Facebook

Украинский спорт понес тяжелую утрату. В боях за родину погиб один из основателей регбийного клуба Днепр Алексей Розенталь. Спортсмену и защитнику Украины было 34 года.

Розенталь был родом из Днепра и стоял у истоков создания местного регбийного клуба, сообщила Федерация регби Украины.

Читайте также:

Алексей Розенталь выступал на позиции хукера, однако тяжелая травма вынудила его завершить карьеру раньше времени. С началом полномасштабного вторжения Алексей вместе с другими игроками команды вступил в ряды защитников страны. Его путь в армии начался в территориальной обороне, а позже он служил в составе 3-й штурмовой бригады. 

Алексей Розенталь
Алексей Розенталь. Фото: Facebook

Что известно об Алексее Розентале

Украинский военнослужащий прошел самые тяжелые направления войны: Запорожье, Харьков, Бахмут и Авдеевку. Он был гранатометчиком, мастером по работе с тяжелым вооружением, а затем пилотом беспилотников.

За личное мужество и преданность делу Розенталь был награжден многочисленными отличиями, среди которых "Стальной Крест", "Золотой Крест", "Крест Храбрых", медаль "Рыцарский Крест" и орден "За мужество" III степени.  

спорт Днепр Спортсмены в ВСУ война в Украине регби
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
