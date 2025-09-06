Загинув Олексій Розенталь із регбійного клубу Дніпро

Олексій Розенталь після матчу. Фото: Facebook

Український спорт зазнав важкої втрати. У боях за батьківщину загинув один із засновників регбійного клубу Дніпро Олексій Розенталь. Спортсмену і захиснику України було 34 роки.

Розенталь був родом із Дніпра та стояв біля початків створення місцевого регбійного клубу, повідомила Федерація регбі України.

Олексій Розенталь виступав на позиції хукера, проте важка травма змусила його завершити кар'єру завчасно. З початком повномасштабного вторгнення Олексій разом з іншими гравцями команди вступив до лав захисників країни. Його шлях в армії почався в територіальній обороні, а пізніше він служив у складі 3-ї штурмової бригади.

Олексій Розенталь. Фото: Facebook

Що відомо про Олексія Розенталя

Український військовослужбовець пройшов найважчі напрямки війни: Запоріжжя, Харків, Бахмут та Авдіївку. Він був гранатометником, майстром із роботи з важким озброєнням, а потім пілотом безпілотників.

За особисту мужність та відданість справі Розенталь був нагороджений численними відзнаками, серед яких "Сталевий Хрест", "Золотий Хрест", "Хрест Хоробрих", медаль "Лицарський Хрест" та орден "За мужність" III ступеня.

