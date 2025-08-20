У боях за Україну загинув майстер спорту Роман Стащенко

Роман Стащенко в армії. Фото: Facebook

У боях проти російських окупантів загинув український воїн та майстер спорту з греко-римської боротьби Роман Стащенко. Під час відбиття атаки він отримав поранення, які виявилися несумісними з життям.

Деталі події на своїй сторінці у Facebook повідомила Федерація греко-римської боротьби України, яка ініціювала збір коштів для підтримки родини захисника.

Що відомо про Романа Стащенка

Український військовослужбовець народився в місті Верхньодніпровськ Дніпропетровської області. З дитинства займався спортом у місцевій ДЮСШ, регулярно виступав на чемпіонатах і виборював призові місця. У 2019 році він отримав звання майстра спорту України, ставав срібним призером національної першості та надихав молодших спортсменів своїм характером.

Роман Стащенко (ліворуч) на турнірі. Фото: Facebook

З жовтня 2023 року Роман служив у роті спецпризначення 1-го загону Сил спеціальних операцій. Він виконував бойові завдання в Запорізькій, Донецькій та Харківській областях, був оператором-вогнеметником, потім старшим оператором групи. За мужність та стійкість отримав медаль Міноборони "За поранення", президентську нагороду "За оборону України" та державну медаль "За військову службу Україні".

Прощання з героєм

У вівторок, 19 серпня воїн був похований у Верхньодніпровську на Алеї Слави центрального кладовища. Попрощатися з Романом прийшли рідні, друзі, побратими та земляки. Федерація боротьби наголосила, що "з юних років він умів перемагати: і на килимі, і в житті", а його приклад залишиться в пам'яті спортивної спільноти.

Роману Стащенку назавжди залишиться 23 роки.

Ярослава Магучіх зізналася, що їй довелося багато чого змінити, щоб повернутися в боротьбу за корону Діамантової ліги.