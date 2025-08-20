В боях за Украину погиб мастер спорта Роман Стащенко

Роман Стащенко в армии. Фото: Facebook

В боях против российских оккупантов погиб украинский воин и мастер спорта по греко-римской борьбе Роман Стащенко. Во время отражения атаки он получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью.

Детали происшествия на своей странице в Facebook сообщила Федерация греко-римской борьбы Украины, которая инициировала сбор средств для поддержки семьи защитника.

Что известно о Романе Стащенко

Украинский военнослужащий родился в городе Верхнеднепровск Днепропетровской области. С детства занимался спортом в местной ДЮСШ, регулярно выступал на чемпионатах и завоевывал призовые места. В 2019 году он получил звание мастера спорта Украины, становился серебряным призером национального первенства и вдохновлял младших спортсменов своим характером.

Роман Стащенко (слева) на турнире. Фото: Facebook

С октября 2023 года Роман служил в роте спецназначения 1-го отряда Сил специальных операций. Он выполнял боевые задачи в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях, был оператором-огнеметчиком, затем старшим оператором группы. За мужество и стойкость получил медаль Минобороны "За ранение", президентскую награду "За оборону Украины" и государственную медаль "За военную службу Украине".

Прощание с героем

Во вторник, 19 августа воин был похоронен в Верхнеднепровске на Алее Славы центрального кладбища. Проститься с Романом пришли родные, друзья, побратимы и земляки. Федерация борьбы подчеркнула, что "с юных лет он умел побеждать: и на ковре, и в жизни", а его пример останется в памяти спортивного сообщества.

Роману Стащенко навсегда останется 23 года.

