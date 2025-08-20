Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Известный украинский спортсмен погиб на фронте на Харьковщине

Известный украинский спортсмен погиб на фронте на Харьковщине

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 14:38
В боях за Украину погиб мастер спорта Роман Стащенко
Роман Стащенко в армии. Фото: Facebook

В боях против российских оккупантов погиб украинский воин и мастер спорта по греко-римской борьбе Роман Стащенко. Во время отражения атаки он получил ранения, которые оказались не совместимы с жизнью. 

Детали происшествия на своей странице в Facebook сообщила Федерация греко-римской борьбы Украины, которая инициировала сбор средств для поддержки семьи защитника.

Реклама
Читайте также:

Что известно о Романе Стащенко

Украинский военнослужащий родился в городе Верхнеднепровск Днепропетровской области. С детства занимался спортом в местной ДЮСШ, регулярно выступал на чемпионатах и завоевывал призовые места. В 2019 году он получил звание мастера спорта Украины, становился серебряным призером национального первенства и вдохновлял младших спортсменов своим характером. 

Роман Стащенко
Роман Стащенко (слева) на турнире. Фото: Facebook

С октября 2023 года Роман служил в роте спецназначения 1-го отряда Сил специальных операций. Он выполнял боевые задачи в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях, был оператором-огнеметчиком, затем старшим оператором группы. За мужество и стойкость получил медаль Минобороны "За ранение", президентскую награду "За оборону Украины" и государственную медаль "За военную службу Украине".

Прощание с героем

Во вторник, 19 августа воин был похоронен в Верхнеднепровске на Алее Славы центрального кладбища. Проститься с Романом пришли родные, друзья, побратимы и земляки. Федерация борьбы подчеркнула, что "с юных лет он умел побеждать: и на ковре, и в жизни", а его пример останется в памяти спортивного сообщества.

Роману Стащенко навсегда останется 23 года. 

Напомним, несколько дней назад на фронте попал в плен известный российский спортсмен. 

Украинска Дарья Русаненко становится новой звездой мирового спорта и покоряет болельщиков. 

Ярослава Магучих призналась, что ей пришлось многое изменить, чтобы вернуться в борьбу за корону Брилиантовой лиги. 

спорт Харьковская область Спортсмены в ВСУ война в Украине греко-римская борьба
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации