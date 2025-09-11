Чемпіон світу з кікбоксингу загинув у боях в Куп’янську

Денис Фуртас. Фото: Харківський національний університет внутрішніх справ

Український спорт зазнав ще однієї втрати на війні за незалежність країни. Цього разу "Янголом спорту" став чемпіон світу з кікбоксингу Денис Фуртас.

Про загибель Фуртаса повідомив Харківський національний університет внутрішніх справ.

Реклама

Читайте також:

Денис Фуртас. Фото: Харківський національний університет внутрішніх справ

Загинув ще один герой зі світу спорту

Фуртас загинув 5 вересня під час виконання бойового завдання в Куп’янську на Харківщині. 23 річний боєць був старшим лейтенантом СБУ й служив спецпризначенцем.

Реклама

Денис народився у Харкові, та з 2020 по 2024 рік навчався в Харківському національному університеті внутрішніх справ, де став прикладом для однолітків і гордістю закладу.

З дитинства Фуртас займався кікбоксингом у дитячо-юнацькій спортивній школі №6 під керівництвом тренера Дмитра Константінова.

Реклама

Загиблий вигравав титул чемпіона світу з французького боксу Сават і кікбоксингу серед дорослих та юніорів, а також неодноразово посідав призові місця на чемпіонатах Європи та світу.

Нагадаємо, раніше тимчасовий чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі австралієць Джозеф Паркер дав важливу пораду Мозесу Ітаумі щодо можливого поєдинку з Олександром Усиком.

Також раніше Усик здивував усіх на червоній доріжці кінофестивалю в Торонто.