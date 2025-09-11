Чемпіон світу з кікбоксингу загинув у боях в Куп’янську

На війні загинув титулований український кікбоксер
Український спорт зазнав ще однієї втрати на війні за незалежність країни. Цього разу "Янголом спорту" став чемпіон світу з кікбоксингу Денис Фуртас.
Про загибель Фуртаса повідомив Харківський національний університет внутрішніх справ.
Загинув ще один герой зі світу спорту
Фуртас загинув 5 вересня під час виконання бойового завдання в Куп’янську на Харківщині. 23 річний боєць був старшим лейтенантом СБУ й служив спецпризначенцем.
Денис народився у Харкові, та з 2020 по 2024 рік навчався в Харківському національному університеті внутрішніх справ, де став прикладом для однолітків і гордістю закладу.
З дитинства Фуртас займався кікбоксингом у дитячо-юнацькій спортивній школі №6 під керівництвом тренера Дмитра Константінова.
Загиблий вигравав титул чемпіона світу з французького боксу Сават і кікбоксингу серед дорослих та юніорів, а також неодноразово посідав призові місця на чемпіонатах Європи та світу.
