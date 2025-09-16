Украинец Александр Ботвин присоединился к испанской Жироне

Владислав Ванат пока является последним украинским приобретением "Жироны". Фото: "Жирона"

Испанская "Жирона" очень хорошо освоила украинский рынок футболистов. Через клуб прошли Виктор Цыганков, Артем Довбик, Владислав Крапивцов и Владислав Ванат, который забил во время дебюта в клубе.

Вскоре в "Жироне" может появиться еще один украинец, сообщил Telegram-канал Legioners.ua.

Реклама

Читайте также:

Александр Ботвин. Фото: Legioners.ua

Новый украинец в "Жироне"

К тренировкам "Жироны" присоединился молодой украинский талант Александр Ботвин.

Футболист, которому 14 лет, играет на позиции центрального атакующего полузащитника. Ботвин является воспитанником ДЮСШ "Карпаты", где был капитаном в команде U14 и стал лучшим игроком львовского клуба в сезоне 2024/2025.

Выступлениями за "Карпаты" игрок привлек внимание каталонских скаутов, которые увидели его креативные и технические навыки.

Сейчас Ботвин работает с командой Girona Cadete A (U16), где дети на год старше его.

Тренерский штаб высоко оценивает его потенциал, а из плюсов еще увидели видение поля и умение создавать моменты.

Представители Phantom Agency, которые сопровождают карьеру таланта, отмечают, что "Жирона" видит в нем перспективного игрока для будущего.

Напомним, вингер испанской "Жироны" Виктор Цыганков мог перейти в известный клуб.

Российский суд приговорил на длительный срок тюрьмы украинского боксера.