Україна
Призначення Реброва в грецький клуб опинилося під питанням

Призначення Реброва в грецький клуб опинилося під питанням

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 09:43
Ребров залишається в Україні, Панатінаїкос обрав іншого тренера
Сергій Ребров відповідає на запитання журналістів. Фото: УАФ

Грецький грант "Панатінаїкос" офіційно шукає заміну після звільнення Руя Віторії та розглядає Сергія Реброва серед основних кандидатів. Клуб уже почав обговорення з оточенням фахівця зі збірної України.

Перехід наставника може відбутися найближчими тижнями, попри те, що Ребров пов'язаний контрактом з Українською Асоціацією футболу до літа 2026 року, повідомляє портал in.gr.

При цьому Сергій Ребров поки вважає за краще не підтверджувати чутки, заявляючи, що офіційних пропозицій від "Панатінаїкоса" не надходило, а його поточні зобов'язання перед Україною залишаються пріоритетом. Альтернативою українцю розглядається Марк ван Боммель, вільний тренер, готовий почати обов'язки одразу.

Сергей Ребров
Сергій Ребров під час матчу. Фото: УАФ

Хто ще може очолити "Панатінаїкос"

Також у списку фігурує третя кандидатура. Це Абель Феррейра з "Палмейраса", контракт якого закінчується в грудні 2025 року. Повторного продовження угоди поки що немає, що робить його потенційним варіантом, якщо "Панатінаїкос" захоче переконатися в наявності кількох варіантів.

Водночас грецькі ЗМІ повідомляють, що баланс рішення залежить від готовності кандидата працювати в умовах очікувань уболівальників і вимог до результатів. Для "Панатінаїкоса" ключовим є не лише досвід тренера, а й здатність швидко адаптуватися та показати результат.

Нагадаємо, раніше стала відома зарплата футболістів збірної України Владислава Ваната та Віктора Циганкова в іспанській "Жироні".

В Україні розгорається скандал навколо інтерв'ю колишнього футболіста та працівника "Динамо" Артема Кравця про систему управління київського клубу.

