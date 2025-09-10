Реал Мадрид из-за Винисиуса не поедет на вручение Золотого мяча

Винисиус Жуниор не получит "Золотой мяч". Фото: Reuters

Мадридский "Реал" пропустит церемонию вручения "Золотого мяча". Мероприятие запланировано на 22 сентября в парижском театре Шатле.

О продолжении бойкота "Реала" сообщило издание L'Équipe.

Реклама

Читайте также:

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Конфликт между "Реалом" и France Football

Конфликт "Реала" и организаторов премии "Золотой мяч" продолжается уже второй год. В прошлом сезоне клуб проигнорировал мероприятие после того, как стало известно, что награду получит не их игрок Винисиус Жуниор, а полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри.

В прошлом году "Реал" выразил недовольство системой голосования, считая, что их Винисиус был несправедливо лишен победы.

Конфликт усилился из-за споров относительно критериев отбора и влияния УЕФА на процесс, что вызвало напряжение между клубом и организаторами.

"Реал" обвинил France Football в непрозрачности, в частности из-за привлечения голосов журналистов из малоизвестных стран, что, по мнению мадридцев, перекосило результаты. Недавно делегация издания посетила Мадрид для переговоров с руководством, пытаясь уладить ситуацию, но эти усилия оказались тщетными.

Президент "Реала" Флорентино Перес из-за обиды продолжает заявлять, что клуб не признает легитимность награды, пока система не будет радикально пересмотрена.

Напомним, ранее наставник национальной сборной Украины Сергей Ребров нашел причины ничьи против Азербайджана.

Также Ребров решил проигнорировать болельщиков после матча с Азербайджаном.