Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Мадридский Реал пропустит церемонию Золотого мяча

Мадридский Реал пропустит церемонию Золотого мяча

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 21:45
Реал Мадрид из-за Винисиуса не поедет на вручение Золотого мяча
Винисиус Жуниор не получит "Золотой мяч". Фото: Reuters

Мадридский "Реал" пропустит церемонию вручения "Золотого мяча". Мероприятие запланировано на 22 сентября в парижском театре Шатле.

О продолжении бойкота "Реала" сообщило издание L'Équipe.

Реклама
Читайте также:
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Конфликт между "Реалом" и France Football

Конфликт "Реала" и организаторов премии "Золотой мяч" продолжается уже второй год. В прошлом сезоне клуб проигнорировал мероприятие после того, как стало известно, что награду получит не их игрок Винисиус Жуниор, а полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри.

В прошлом году "Реал" выразил недовольство системой голосования, считая, что их Винисиус был несправедливо лишен победы.
Конфликт усилился из-за споров относительно критериев отбора и влияния УЕФА на процесс, что вызвало напряжение между клубом и организаторами.

"Реал" обвинил France Football в непрозрачности, в частности из-за привлечения голосов журналистов из малоизвестных стран, что, по мнению мадридцев, перекосило результаты. Недавно делегация издания посетила Мадрид для переговоров с руководством, пытаясь уладить ситуацию, но эти усилия оказались тщетными.

Президент "Реала" Флорентино Перес из-за обиды продолжает заявлять, что клуб не признает легитимность награды, пока система не будет радикально пересмотрена.

Напомним, ранее наставник национальной сборной Украины Сергей Ребров нашел причины ничьи против Азербайджана.

Также Ребров решил проигнорировать болельщиков после матча с Азербайджаном.

футбол конфликт Реал Мадрид Золотой мяч Винисиус Жуниор
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации