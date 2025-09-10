Відео
Мадридський Реал пропустить церемонію Золотого м'яча

Мадридський Реал пропустить церемонію Золотого м'яча

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 21:45
Реал Мадрид знову бойкотує Золотий м’яч — що відомо
Вінісіус Жуніор не отримає "Золотий м'яч". Фото: Reuters

Мадридський "Реал" пропустить церемонію вручення "Золотого м’яча". Захід запланований на 22 вересня в паризькому театрі Шатле.

Про продовження бойкоту "Реалу" повідомило видання L'Équipe.

Килиан Мбаппе
Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters

Конфлікт між "Реалом" та France Football

Конфлікт "Реалу" та організаторів премії "Золотий м'яч" триває вже другий рік. Минулого сезону клуб проігнорував захід після того, як стало відомо, що нагороду отримає не їхній гравець Вінісіус Жуніор, а півзахисник збірної Іспанії та "Манчестер Сіті" Родрі.

Минулого року "Реал" висловив невдоволення системою голосування, вважаючи, що їхній Вінісіус був несправедливо позбавлений перемоги.
Конфлікт посилився через суперечки щодо критеріїв відбору та впливу УЄФА на процес, що викликало напругу між клубом і організаторами.

"Реал" звинуватив France Football у непрозорості, зокрема через залучення голосів журналістів із маловідомих країн, що, на думку мадридців, перекосило результати. Нещодавно делегація видання відвідала Мадрид для переговорів із керівництвом, намагаючись залагодити ситуацію, але ці зусилля виявилися марними.

Президент "Реала" Флорентіно Перес через образу продовжує заявляти, що клуб не визнає легітимність нагороди, доки система не буде радикально переглянута.

Нагадаємо, раніше наставник національної збірної України Сергій Ребров знайшов причини нічиї проти Азербайджану.

Також Ребров вирішив проігнорувати уболівальників після матчу з Азербайджаном.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
