Реал Мадрид знову бойкотує Золотий м’яч — що відомо

Мадридський "Реал" пропустить церемонію вручення "Золотого м’яча". Захід запланований на 22 вересня в паризькому театрі Шатле.

Про продовження бойкоту "Реалу" повідомило видання L'Équipe.

Конфлікт між "Реалом" та France Football

Конфлікт "Реалу" та організаторів премії "Золотий м'яч" триває вже другий рік. Минулого сезону клуб проігнорував захід після того, як стало відомо, що нагороду отримає не їхній гравець Вінісіус Жуніор, а півзахисник збірної Іспанії та "Манчестер Сіті" Родрі.

Минулого року "Реал" висловив невдоволення системою голосування, вважаючи, що їхній Вінісіус був несправедливо позбавлений перемоги.

Конфлікт посилився через суперечки щодо критеріїв відбору та впливу УЄФА на процес, що викликало напругу між клубом і організаторами.

"Реал" звинуватив France Football у непрозорості, зокрема через залучення голосів журналістів із маловідомих країн, що, на думку мадридців, перекосило результати. Нещодавно делегація видання відвідала Мадрид для переговорів із керівництвом, намагаючись залагодити ситуацію, але ці зусилля виявилися марними.

Президент "Реала" Флорентіно Перес через образу продовжує заявляти, що клуб не визнає легітимність нагороди, доки система не буде радикально переглянута.

