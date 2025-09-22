УЕФА может вернуть Динамо в Лигу Европы

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: УНИАН

Киевское "Динамо" после вылета от "Маккаби" в плей-офф Лиги Европы продолжает сезон в Лиге конференций. Однако у клуба все же может появиться шанс вернуться на более престижный турнир.

В последние дни усилилось давление на УЕФА с требованием отстранить израильские клубы от участия в европейских соревнованиях, напоминает портал "Динамо Киев от Шурика".

Реклама

Читайте также:

Возможный сценарий от юриста

Речь идет о команде "Маккаби" из Тель-Авива, которая выбила "Динамо" из Лиги Европы. По словам спортивного юриста Ильи Скоропашкина, в случае дисквалификации "Маккаби" может сработать прецедент 2013 года, когда после бана "Металлиста" УЕФА восстановил в турнире его соперника — ПАОК. Аналогичная схема открыла бы путь для киевлян.

Игроки "Динамо" празднуют гол. Фото: УНИАН

При этом юрист подчеркивает: официальных решений пока нет, и в расписании исполкома УЕФА вопрос дисквалификации Израиля на ближайшие даты не стоит. Последнее заседание касалось других регламентных тем и состоялось еще 11 сентября.

"Если "Маккаби" действительно будет снят с турнира, шанс для "Динамо" на возвращение в Лигу Европы существует. Но сейчас это только гипотетика — все зависит от позиции УЕФА", — сказал Скоропашкин.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может возглавить известный клуб, но у него есть серьезные конкуренты.

Церемония вручения престижной награды "Золотой мяч-2025" состоится уже сегодня — фавориты и детали онлайн-трансляции.