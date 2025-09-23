Гвардиола расстался с женой из-за своей измены

Хосеп Гвардиола и Кристина Серра. Фото: Marca

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола разошелся со своей женой Кристиной Серрой. Причиной этого решения называлась длительная разлука, поскольку бывшая жила в Барселоне, пока муж работал в Англии.

Однако, GSM сообщил, что пара развелась из-за измены.

Хосеп Гвардиола с дочерью. Фото: Reuters

Почему Гвардиола развелся с женой

Сейчас расставание пары, которая имеет 30 лет брака и троих общих детей, характеризуется как "вежливое", но холодное и дистанцированное. Они пытались сохранить хорошие отношения и даже жили в одном доме в Барселоне и делили одного адвоката на ранних этапах процесса. Однако, позже эти признаки единства исчезли.

Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

Слухи об измене Гвардиолы усилили напряжение. По информации источника, 54-летний тренер якобы начал тайный роман с 28-летней женщиной ливанского происхождения еще в конце 2021 года и их роман длился три года.

Хосеп и его новая любовница, якобы, проводили время вместе летом 2022 года в гольф-курорте Pula на Майорке, а также в Дубае в Blended Wellness в марте 2025-го. Женщина, которая ранее жила в Лондоне, переехала в Манчестер, и, по слухам, в "Манчестер Сити" знали о ситуации. Ее также видели с Гвардиолой в США во время клубного чемпионата мира.

