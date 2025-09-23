Усман Дембеле вперше виграв Золотий м’яч

Усман Дембеле. Фото: Reuters

У Парижі завершилась церемонія "Золотого м'яча" від France Football. Головним її моментом стало вручення нагороди найкращому футболісту світу.

Переможцем вперше став гравець "ПСЖ" та збірної Франції Усман Дембеле, повідомив портал Новини.LIVE.

Нові володарі "Золотих м'ячів"

Дембеле виграв "Золотий м'яч-2025" після того, як в сезоні 2024/2025 він привів "ПСЖ" до чемпіонства в Лізі 1, перемог у Кубку та Суперкубку Франції, а також тріумфу в Лізі чемпіонів.

Крім того, команда зіграла у фіналі клубного чемпіонату світу, де поступилася "Челсі". У 42 матчах сезону француз забив 15 голів і віддав 22 асисти, ставши ключовою фігурою атаки разом з португальцем Вітіньою, який став третім в голосуванні за "Золотий м'яч".

Другим у голосуванні став 18-річний гравець "Барселони" Ламін Ямал.

Минулого року нагороду здобув півзахисник "Манчестер Сіті" Родрі, для якого це була перша перемога. Захистити нагороду іспанець не міг, оскільки весь минулий сезон був травмований.

Айтана Бонматі. Фото: Reuters

Півзахисниця "Барселони" та збірної Іспанії Айтана Бонматі стала володаркою жіночого "Золотого м’яча", отримавши нагороду втретє поспіль.

Бонматі за сезон 2024/2025 забила вісім голів і віддала 11 асистів у 38 матчах.

