Головна Спорт На церемонії ЗМ-2025 назвали кращих воротаря та бомбардира світу

На церемонії ЗМ-2025 назвали кращих воротаря та бомбардира світу

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 23:49
Доннарума та Дьокереш отримали нагороди Яшина і Мюллера у Парижі
Джанлуїджі Доннарума. Фото: Reuters

У Парижі на церемонії "Золотого м'яча" від France Football роздали найголовніші нагороди за минулий сезон. Були визначені власники трофеїв імені Льва Яшина та Герда Мюллера.

У чоловіків нагороди виграли Джанлуїджі Доннарума та Віктор Дьокереш, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Виктор Дьекереш
Віктор Дьокереш. Фото: Reuters

Найкращі у світі воротар та нападник

Голкіпер "Манчестер Сіті" Доннарума визнаний найкращим воротарем 2025 року та отримав трофей імені Льва Яшина за успішний сезон в "ПСЖ".

У сезоні 2024/2025 26-річний італієць у складі "ПСЖ" виграв Лігу 1, Кубок і Суперкубок Франції, а також тріумфував у Лізі чемпіонів. Крім того, він дійшов до фіналу клубного чемпіонату світу.

У жіночій номінації найкращою воротаркою стала Ханна Хемптон із "Челсі". 25-річна англійка здобула чемпіонство Англії, виграла Євро-2025 зі збірною та отримала "Золоту рукавичку" жіночої Суперліги за найменшу кількість пропущених голів.

Трофей Герда Мюллера, що вручається найкращому бомбардиру, дістався Дьокерешу з "Арсеналу".

Швед, який у минулому сезоні виступав за "Спортинг", виграв чемпіонат і Кубок Португалії, забивши 54 голи та віддавши 13 асистів у 52 матчах. Його перехід до "Арсеналу" за 75 млн євро нікого не здивував.

У жіночій категорії найкращою бомбардиркою визнали Еву Пайор із "Барселони". 24-річна полька виграла чемпіонат, Кубок і Суперкубок Іспанії, дійшла до фіналу Ліги чемпіонів, забивши 47 голів і віддала 19 асистів у 62 матчах.

Нагадаємо, результати основного голосування за "Золотий м'яч-2025" опублікували в мережі хакери.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров не піде з команди.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
