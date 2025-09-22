Не Ламін Ямаль — відомо, хто отримає Золотий м'яч-2025

Так виглядає Золотий м'яч. Фото Яна Доброносова/Global Images Ukraine via Getty Images

Увечері в понеділок, 22 вересня, в Парижі відбудеться церемонія вручення "Золотого м'яча-2025". Головна футбольна нагорода дістанеться найкращому гравцю року за версією France Football.

У центрі уваги опинилися представники "Барселони" та "ПСЖ", які провели яскравий сезон на внутрішній і міжнародній арені, повідомляє портал Новини.LIVE.

Серед головних фаворитів називають Усмана Дембеле, який відзначався в атаці парижан, і Ламіна Ямаля, який став символом нового покоління каталонців. Ще один претендент — Рафінья, лідер "Барселони", який допоміг клубу повернутися до числа найсильніших у Європі.

Рафінья святкує гол. Фото: Reuters/Albert Gea

У перегонах також беруть участь Педрі, Вітінья, Нуно Мендеш та Кіліан Мбаппе, який уже у формі "Реала" прагне підтвердити статус суперзірки. Увага прикута й до Мохамеда Салаха, який продовжує залишатися символом "Ліверпуля".

У мережі з'явилося ім'я переможця ЗМ-2025

Напередодні в інтернеті поширився нібито злитий список підсумків голосування. На ньому зазначено, що переможцем став Рафінья, який набрав 800 очок. Друге місце дісталося Усману Дембеле (710), а третім йде Ламін Ямаль (644).

Можливий переможець ЗМ-2025. Кадр із відео

За цією версією, четверте і п'яте місця посіли футболісти "ПСЖ" Вітінья та Нуно Мендеш, далі розташувалися Педрі, Кіліан Мбаппе, Мохамед Салах, Дезіре Дуе та Лаутаро Мартінес. Справжність списку не підтверджена, але вболівальники активно обговорюють саме цей варіант розкладу.

