Не Ламин Ямаль — известно, кто получит Золотой мяч-2025

Так выглядит Золотой мяч. Фото Яна Доброносова/Global Images Ukraine via Getty Images

Вечером в понедельник, 22 сентября, в Париже состоится церемония вручения "Золотого мяча-2025". Главная футбольная награда достанется лучшему игроку года по версии France Football.

В центре внимания оказались представители "Барселоны" и "ПСЖ", которые провели яркий сезон на внутренней и международной арене, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Среди главных фаворитов называют Усмана Дембеле, блиставшего в атаке парижан, и Ламина Ямаля, который стал символом нового поколения каталонцев. Еще один претендент — Рафинья, лидер "Барселоны", помогший клубу вернуться в число сильнейших в Европе.

Рафинья празднует гол. Фото: Reuters/Albert Gea

В гонке также участвуют Педри, Витинья, Нуно Мендеш и Килиан Мбаппе, который уже в форме "Реала" стремится подтвердить статус суперзвезды. Внимание приковано и к Мохамеду Салаху, продолжающему оставаться символом "Ливерпуля".

В сети появилось имя победителя ЗМ-2025

Накануне в интернете распространился якобы слитый список итогов голосования. На нем указано, что победителем стал Рафинья, который набрал 800 очков. Второе место досталось Усману Дембеле (710), а третьим идет Ламин Ямаль (644).

Возможный победитель ЗМ-2025. Кадр из видео

По этой версии, четвертое и пятое места заняли футболисты "ПСЖ" Витинья и Нуно Мендеш, далее расположились Педри, Килиан Мбаппе, Мохамед Салах, Дезире Дуэ и Лаутаро Мартинес. Подлинность списка не подтверждена, но болельщики активно обсуждают именно этот вариант расклада.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров близок к назначению в греческий "Панатинаикос", но у него есть конкуренты.

В УЕФА обсуждают возможность вернуть "Динамо" в Лигу Европы после дисквалификации одного из участников турнира.