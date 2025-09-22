Луїс Енріке став найкращим тренером 2025 року за версією France Football

Луїса Енріке нагородили індивідуальним трофеєм. Фото: Reuters

У Парижі на церемонії "Золотого м'яча" від France Football нагороджують кращих у минулому сезоні. Трофей імені Йохана Кройфа визначив найкращого тренера.

Ним став наставник "ПСЖ" Луїс Енріке, повідомив портал Новини.LIVE.

Найкращий тренер у світі

Енріке очікувано отримав звання найкращого тренера 2025 року за версією France Football.

У сезоні 2024/2025 55-річний іспанець несподівано привів паризький клуб, який був ослаблений відходом Кіліана Мбаппе, до золотого хет-трику у Франції — чемпіонства в Лізі 1, перемоги в Кубку та Суперкубку Франції, а також тріумфу в Лізі чемпіонів.

Серед жінок найкращою тренеркою року стала Саріна Віґман, яка очолює жіночу збірну Англії. Під її керівництвом англійки виграли чемпіонат Європи 2025 року, здолавши в фіналі збірну Іспанії (1:1, 3:1 по пенальті).

Віґман, відома своєю роботою з Нідерландами та попереднім тріумфом на Євро-2022, підтвердила статус однієї з найкращих у жіночому футболі.

