Україна
Тренер Забарного став найкращим у світі

Тренер Забарного став найкращим у світі

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 23:18
Луїс Енріке став найкращим тренером 2025 року за версією France Football
Луїса Енріке нагородили індивідуальним трофеєм. Фото: Reuters

У Парижі на церемонії "Золотого м'яча" від France Football нагороджують кращих у минулому сезоні. Трофей імені Йохана Кройфа визначив найкращого тренера.

Ним став наставник "ПСЖ" Луїс Енріке, повідомив портал Новини.LIVE.

Луис Энрике
Луїс Енріке. Фото: Reuters

Найкращий тренер у світі

Енріке очікувано отримав звання найкращого тренера 2025 року за версією France Football.

У сезоні 2024/2025 55-річний іспанець несподівано привів паризький клуб, який був ослаблений відходом Кіліана Мбаппе, до золотого хет-трику у Франції — чемпіонства в Лізі 1, перемоги в Кубку та Суперкубку Франції, а також тріумфу в Лізі чемпіонів.

Серед жінок найкращою тренеркою року стала Саріна Віґман, яка очолює жіночу збірну Англії. Під її керівництвом англійки виграли чемпіонат Європи 2025 року, здолавши в фіналі збірну Іспанії (1:1, 3:1 по пенальті).

Віґман, відома своєю роботою з Нідерландами та попереднім тріумфом на Євро-2022, підтвердила статус однієї з найкращих у жіночому футболі.

Нагадаємо, результати основного голосування за "Золотий м'яч-2025" опублікували в мережі хакери.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров не піде з команди.

футбол ПСЖ Луіс Енріке Золотий м'яч трофей
Андрій Дорошенко
Автор:
Андрій Дорошенко
