Ямал вдруге виграв трофей Раймона Копа на церемонії Золотого м’яча

Ямал вдруге підряд виграв трофей найкращого молодого футболіста
У Парижі проходить церемонія вручення "Золотого м'яча". Серед інших нагород, свого власника також отримав трофей імені Раймона Копа, який вручають найкращому футболісту до 21 року.
Переможцем в номінації знову став вінгер "Барселони" Ламін Ямал, повідомив портал Новини.LIVE.
У Ямала знову не було конкурентів
Іспанець, якому всього 18 років, удруге поспіль завоював цю нагороду, повторивши свій тріумф 2024 року. Цікаво, що він може ще тричі це зробити до 21-річчя.
Ямал також є одним з трьох головних претендентів на "Золотий м’яч" від France Football разом з Усманом Дембеле та Рафіньєю.
У сезоні 2024/2025 Ямал забив 18 голів і зробив 25 асистів у 58 матчах за "Барселону" та збірну Іспанії. Він виграв чемпіонат Іспанії, Євро-2024 та дійшов до півфіналу ЛЧ.
Після церемонії Ямал планує влаштувати приватну вечірку в Парижі, однак деталі заходу тримаються в секреті.
Нагадаємо, результати голосування за "Золотий м'яч-2025" виклали невідомі люди в мережу.
Від призначення Сергія Реброва головним тренером відмовився "Панатінаїкосом".
Читайте Новини.LIVE!