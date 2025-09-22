Ямал во второй раз выиграл трофей Раймона Копа на церемонии Золотого мяча

Ламин Ямал. Фото: Reuters

В Париже проходит церемония вручения "Золотого мяча". Среди прочих наград, своего обладателя также получил трофей имени Раймона Копа, который вручают лучшему футболисту до 21 года.

Победителем в номинации вновь стал вингер "Барселоны" Ламин Ямал, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Ламину Ямалу весело на церемонии. Фото: Reuters

У Ямала снова не было конкурентов

Испанец, которому всего 18 лет, во второй раз подряд завоевал эту награду, повторив свой триумф 2024 года. Интересно, что он может еще трижды это сделать до 21-летия.

Ямал также является одним из трех главных претендентов на "Золотой мяч" от France Football вместе с Усманом Дембеле и Рафиньей.

В сезоне 2024/2025 Ямал забил 18 голов и сделал 25 ассистов в 58 матчах за "Барселону" и сборную Испании. Он выиграл чемпионат Испании, Евро-2024 и дошел до полуфинала ЛЧ.

После церемонии Ямал планирует устроить частную вечеринку в Париже, однако детали мероприятия держатся в секрете.

Напомним, результаты голосования за "Золотой мяч-2025" выложили неизвестные люди в сеть.

От назначения Сергея Реброва главным тренером отказался "Панатинаикос".