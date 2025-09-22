Ямал готовит грандиозную вечеринку после церемонии Золотого мяча в Париже

Ламин Ямал. Фото: Reuters

В Париже проходит церемония награждения премии "Золотой мяч" от France Football. Одним из главных претендентов на победу является 18-летний вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямал.

Портал AS сообщил, что независимо от результата, Ямал после церемонии проведет грандиозную вечеринку.

Реклама

Читайте также:

Ламин Ямал. Фото: Reuters

Ямалу ни один результат не испортит настроение

Ямал пригласил на вечеринку 25 человек, включая диджея, и для них после окончания церемонии состоится вечеринка.

Ямал сейчас является одним из главных претендентов на "Золотой мяч", но по предварительным прогнозам он уступает Усману Дембеле из "ПСЖ" и одноклубнику Рафиньи.

Кроме того, Ямал считается главным фаворитом в борьбе за трофей имени Раймона Копа, который вручается лучшему игроку до 21 года.

В 2025 году испанец стал ключевой звездой "Барселоны" и сборной Испании, выиграв чемпионат страны, Евро-2024 и пройдя в полуфинал Лиги чемпионов.

Ранее Ямал имел проблемы с вечеринками. Летом 2025-го его обвинили в найме карликов для развлечений на вечеринке по случаю 18-летия, что вызвало критику в мировых СМИ.

Напомним, в сеть выложили результаты голосования за победителя церемонии "Золотой мяч-2025".

Греческий клуб решил пока не назначать Сергея Реброва главным тренером — он остается в сборной.