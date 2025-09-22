Ямал готовит грандиозную вечеринку после церемонии Золотого мяча в Париже

Ямал устроит мощную вечеринку после церемонии Золотого мяча
В Париже проходит церемония награждения премии "Золотой мяч" от France Football. Одним из главных претендентов на победу является 18-летний вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямал.
Портал AS сообщил, что независимо от результата, Ямал после церемонии проведет грандиозную вечеринку.
Ямалу ни один результат не испортит настроение
Ямал пригласил на вечеринку 25 человек, включая диджея, и для них после окончания церемонии состоится вечеринка.
Ямал сейчас является одним из главных претендентов на "Золотой мяч", но по предварительным прогнозам он уступает Усману Дембеле из "ПСЖ" и одноклубнику Рафиньи.
Кроме того, Ямал считается главным фаворитом в борьбе за трофей имени Раймона Копа, который вручается лучшему игроку до 21 года.
В 2025 году испанец стал ключевой звездой "Барселоны" и сборной Испании, выиграв чемпионат страны, Евро-2024 и пройдя в полуфинал Лиги чемпионов.
Ранее Ямал имел проблемы с вечеринками. Летом 2025-го его обвинили в найме карликов для развлечений на вечеринке по случаю 18-летия, что вызвало критику в мировых СМИ.
Напомним, в сеть выложили результаты голосования за победителя церемонии "Золотой мяч-2025".
