Ямал готує грандіозну вечірку після церемонії Золотого м’яча в Парижі

Ламін Ямал. Фото: Reuters

В Парижі проходить церемонія нагородження премії "Золотий м'яч" від France Football. Одним із головних претендентів на перемогу є 18-річний вінгер "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямал.

Портал AS повідомив, що незалежно від результату, Ямал після церемонії проведе грандіозну вечірку.

Ямалу жоден результат не зіпсує настрій

Ямал запросив на вечірку 25 осіб, включно з діджеєм, і для них після закінчення церемонії відбудеться вечірка.

Ямал наразі є одним із головних претендентів на "Золотий м’яч", але за попередніми прогнозами він поступається Усману Дембеле із "ПСЖ" та одноклубнику Рафіньї.

Крім того, Ямал вважається головник фаворитом у боротьбі за трофей імені Раймона Копа, який вручається найкращому гравцеві до 21 року.

У 2025 році іспанець став ключовою зіркою "Барселони" та збірної Іспанії, вигравши чемпіонат країни, Євро-2024 і пройшовши до півфіналу Ліги чемпіонів.

Раніше Ямал мав проблеми з вечірками. Влітку 2025-го його звинуватили в наймі карликів для розваг на вечірці з нагоди 18-річчя, що викликало критику в світових ЗМІ.

Нагадаємо, в мережу виклали результати голосування за переможця церемонії "Золотий м'яч-2025".

