Головна Спорт Ямал влаштує потужну вечірку після церемонії Золотого м'яча

Ямал влаштує потужну вечірку після церемонії Золотого м'яча

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 21:50
Ямал готує грандіозну вечірку після церемонії Золотого м’яча в Парижі
Ламін Ямал. Фото: Reuters

В Парижі проходить церемонія нагородження премії "Золотий м'яч" від France Football. Одним із головних претендентів на перемогу є 18-річний вінгер "Барселони" та збірної Іспанії Ламін Ямал.

Портал AS повідомив, що незалежно від результату, Ямал після церемонії проведе грандіозну вечірку.

Читайте також:
Ламин Ямал
Ямалу жоден результат не зіпсує настрій

Ямал запросив на вечірку 25 осіб, включно з діджеєм, і для них після закінчення церемонії відбудеться вечірка.

Ямал наразі є одним із головних претендентів на "Золотий м’яч", але за попередніми прогнозами він поступається Усману Дембеле із "ПСЖ" та одноклубнику Рафіньї.

Крім того, Ямал вважається головник фаворитом у боротьбі за трофей імені Раймона Копа, який вручається найкращому гравцеві до 21 року.

У 2025 році іспанець став ключовою зіркою "Барселони" та збірної Іспанії, вигравши чемпіонат країни, Євро-2024 і пройшовши до півфіналу Ліги чемпіонів.

Раніше Ямал мав проблеми з вечірками. Влітку 2025-го його звинуватили в наймі карликів для розваг на вечірці з нагоди 18-річчя, що викликало критику в світових ЗМІ.

Нагадаємо, в мережу виклали результати голосування за переможця церемонії "Золотий м'яч-2025".

Грецький клуб вирішив поки не призначати Сергія Реброва головним тренером — він залишається в збірній.

футбол Барселона Збірна Іспанії з футболу Золотий м'яч Ламін Ямал
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
