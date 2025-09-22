Луис Энрике стал лучшим тренером 2025 года по версии France Football

Тренер Забарного стал лучшим в мире
В Париже на церемонии "Золотого мяча" от France Football награждают лучших в прошлом сезоне. Трофей имени Йохана Кройфа определил лучшего тренера.
Им стал наставник "ПСЖ" Луис Энрике, сообщил портал Новини.LIVE.
Лучший тренер в мире
Энрике ожидаемо получил звание лучшего тренера 2025 года по версии France Football.
В сезоне 2024/2025 55-летний испанец неожиданно привел парижский клуб, который был ослаблен уходом Килиана Мбаппе, к золотому хет-трику во Франции — чемпионству в Лиге 1, победе в Кубке и Суперкубке Франции, а также триумфу в Лиге чемпионов.
Среди женщин лучшим тренером года стала Сарина Вигман, которая возглавляет женскую сборную Англии. Под ее руководством англичанки выиграли чемпионат Европы-2025, одолев в финале сборную Испании (1:1, 3:1 по пенальти).
Вигман, известная своей работой с Нидерландами и предыдущим триумфом на Евро-2022, подтвердила статус одной из лучших в женском футболе.
Напомним, результаты основного голосования за "Золотой мяч-2025" опубликовали в сети хакеры.
Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров не уйдет из команды.
Читайте Новини.LIVE!