Главная Спорт Тренер Забарного стал лучшим в мире

Тренер Забарного стал лучшим в мире

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 23:18
Луис Энрике стал лучшим тренером 2025 года по версии France Football
Луиса Энрике наградили индивидуальным трофеем. Фото: Reuters

В Париже на церемонии "Золотого мяча" от France Football награждают лучших в прошлом сезоне. Трофей имени Йохана Кройфа определил лучшего тренера.

Им стал наставник "ПСЖ" Луис Энрике, сообщил портал Новини.LIVE.

Луис Энрике
Луис Энрике. Фото: Reuters

Лучший тренер в мире

Энрике ожидаемо получил звание лучшего тренера 2025 года по версии France Football.

В сезоне 2024/2025 55-летний испанец неожиданно привел парижский клуб, который был ослаблен уходом Килиана Мбаппе, к золотому хет-трику во Франции — чемпионству в Лиге 1, победе в Кубке и Суперкубке Франции, а также триумфу в Лиге чемпионов.

Среди женщин лучшим тренером года стала Сарина Вигман, которая возглавляет женскую сборную Англии. Под ее руководством англичанки выиграли чемпионат Европы-2025, одолев в финале сборную Испании (1:1, 3:1 по пенальти).

Вигман, известная своей работой с Нидерландами и предыдущим триумфом на Евро-2022, подтвердила статус одной из лучших в женском футболе.

Напомним, результаты основного голосования за "Золотой мяч-2025" опубликовали в сети хакеры.

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров не уйдет из команды.

футбол ПСЖ Луис Энрике Золотой мяч трофей
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
