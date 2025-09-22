Видео
Главная Спорт На церемонии ЗМ-2025 назвали лучших вратаря и бомбардира в мире

Дата публикации 22 сентября 2025 23:49
Доннарума и Дьокереш получили награды Яшина и Мюллера в Париже
Джанлуиджи Доннарума. Фото: Reuters

В Париже на церемонии "Золотого мяча" от France Football раздали самые главные награды за прошедший сезон. Были определены обладатели трофеев имени Льва Яшина и Герда Мюллера.

У мужчин награды выиграли Джанлуиджи Доннарума и Виктор Дьокереш, сообщил портал Новини.LIVE.

Виктор Дьекереш
Виктор Дьокереш. Фото: Reuters

Лучшие в мире вратарь и нападающий

Голкипер "Манчестер Сити" Доннарума признан лучшим вратарем 2025 года и получил трофей имени Льва Яшина за успешный сезон в "ПСЖ".

В сезоне 2024/2025 26-летний итальянец в составе "ПСЖ" выиграл Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также триумфовал в Лиге чемпионов. Кроме того, он дошел до финала клубного чемпионата мира.

В женской номинации лучшим вратарем стала Ханна Хэмптон из "Челси". 25-летняя англичанка получила чемпионство Англии, выиграла Евро-2025 со сборной и получила "Золотую перчатку" женской Суперлиги за наименьшее количество пропущенных голов.

Трофей Герда Мюллера, вручаемый лучшему бомбардиру, достался Дьокерешу из "Арсенала".

Швед, который в прошлом сезоне выступал за "Спортинг", выиграл чемпионат и Кубок Португалии, забив 54 гола и отдав 13 ассистов в 52 матчах. Его переход в "Арсенал" за 75 млн евро никого не удивил.

В женской категории лучшей бомбардиркой признали Эву Пайор из "Барселоны". 24-летняя полька выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, дошла до финала Лиги чемпионов, забив 47 голов и отдала 19 ассистов в 62 матчах.

Напомним, результаты основного голосования за "Золотой мяч-2025" опубликовали в сети хакеры.

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров не уйдет из команды.

награда Золотой мяч Джанлуиджи Доннарума трофей Виктор Дьекереш
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
