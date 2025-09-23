Усман Дембеле впервые выиграл Золотой мяч

Усман Дембеле. Фото: Reuters

В Париже завершилась церемония "Золотого мяча" от France Football. Главным ее моментом стало вручение награды лучшему футболисту мира.

Победителем впервые стал игрок "ПСЖ" и сборной Франции Усман Дембеле, сообщил портал Новини.LIVE.

Новые обладатели "Золотых мячей"

Дембеле выиграл "Золотой мяч-2025" после того, как в сезоне 2024/2025 он привел "ПСЖ" к чемпионству в Лиге 1, победам в Кубке и Суперкубке Франции, а также триумфу в Лиге чемпионов.

Кроме того, команда сыграла в финале клубного чемпионата мира, где уступила "Челси". В 42 матчах сезона француз забил 15 голов и отдал 22 ассиста, став ключевой фигурой атаки вместе с португальцем Витиней, который был третьим в голосовании за "Золотой мяч".

Вторым в голосовании стал 18-летний игрок "Барселоны" Ламин Ямал.

В прошлом году награду получил полузащитник "Манчестер Сити" Родри, для которого это была первая победа. Защитить награду испанец не мог, поскольку весь прошлый сезон был травмирован.

Айтана Бонмати. Фото: Reuters

Полузащитница "Барселоны" и сборной Испании Айтана Бонмати стала обладательницей женского "Золотого мяча", получив награду в третий раз подряд.

Бонмати за сезон 2024/2025 забила восемь голов и отдала 11 ассистов в 38 матчах.

