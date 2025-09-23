Что сделал Ямаль после победы Дембеле в битве за Золотой мяч

Усман Дембеле после победы. Фото: Reuters/Benoit Tessier

В парижском театре Шатле 22 сентября прошла церемония вручения "Золотого мяча-2025". Престижную награду France Football получил вингер "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле, признанный лучшим футболистом мира по итогам голосования.

Второе место занял вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, которого многие называли фаворитом церемонии. После мероприятия испанский футболист подошел к победителю из Франции, сообщает аккаунт "Золотого мяча" в соцсети X.

Ламин Ямаль уступил Усману Дембеле в итоговом голосовании, хотя именно их дуэль ожидали болельщики как центральное соперничество награждения.

Ламин Ямаль (слева) с партнером по "Барселоне" Пау Кубарси. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Для француза этот год стал особенным. Он завоевал чемпионат Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, добавил к этому победу в Лиге чемпионов, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА. Ещё одним достижением стало участие в финале Клубного чемпионата мира.

Как Ямаль отреагировал на поражение

Сразу после завершения церемонии Ламин Ямаль подошел к Усману Дембеле, обнял его и поздравил с завоеванием награды. Этот жест стал одним из самых ярких эпизодов вечера и показал уважение между конкурентами.

В нынешнем сезоне француз провел восемь матчей за "ПСЖ" во всех турнирах. На его счету четыре гола и три результативные передачи, что помогло команде набрать двенадцать очков и занять вторую строчку в таблице Лиги 1.

Уже первого октября "ПСЖ" сыграет на групповом этапе ЛЧ с "Барселоной", и Дембеле снова встретится со своим главным конкурентом в борьбе за индивидуальные награды.

