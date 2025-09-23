Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Как Ламин Ямаль отреагировал на победу Дембеле в Париже

Как Ламин Ямаль отреагировал на победу Дембеле в Париже

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 11:15
Что сделал Ямаль после победы Дембеле в битве за Золотой мяч
Усман Дембеле после победы. Фото: Reuters/Benoit Tessier

В парижском театре Шатле 22 сентября прошла церемония вручения "Золотого мяча-2025". Престижную награду France Football получил вингер "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле, признанный лучшим футболистом мира по итогам голосования.

Второе место занял вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, которого многие называли фаворитом церемонии. После мероприятия испанский футболист подошел к победителю из Франции, сообщает аккаунт "Золотого мяча" в соцсети X

Реклама
Читайте также:

Ламин Ямаль уступил Усману Дембеле в итоговом голосовании, хотя именно их дуэль ожидали болельщики как центральное соперничество награждения. 

Ламин Ямаль
Ламин Ямаль (слева) с партнером по "Барселоне" Пау Кубарси. Фото: Reuters/Benoit Tessier

Для француза этот год стал особенным. Он завоевал чемпионат Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, добавил к этому победу в Лиге чемпионов, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА. Ещё одним достижением стало участие в финале Клубного чемпионата мира.

Как Ямаль отреагировал на поражение

Сразу после завершения церемонии Ламин Ямаль подошел к Усману Дембеле, обнял его и поздравил с завоеванием награды. Этот жест стал одним из самых ярких эпизодов вечера и показал уважение между конкурентами.

В нынешнем сезоне француз провел восемь матчей за "ПСЖ" во всех турнирах. На его счету четыре гола и три результативные передачи, что помогло команде набрать двенадцать очков и занять вторую строчку в таблице Лиги 1.

Уже первого октября "ПСЖ" сыграет на групповом этапе ЛЧ с "Барселоной", и Дембеле снова встретится со своим главным конкурентом в борьбе за индивидуальные награды. 

Напомним, "Динамо" готовится к возвращению в Лигу Европы после того, как на турнире освободится место после дисквалификации одного из участников. 

Известный каталонский тренер Хосеп Гвардиола развелся с женой после трех десятилетий брака, причина этого решения поражает. 

спорт футбол Золотой мяч Усман Дембеле Ламин Ямал
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации