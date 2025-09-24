Марія Жодзик — білоруська красуня, яка перемогла Магучіх, та є ворогом Лукашенка

Марія Жодзік. Фото: Reuters

В Токіо 21 вересня завершився чемпіонат світу з легкої атлетики. В останній день проходили найпрестижніші змагання, серед яких жіночі стрибки у висоту, де українка Ярослава Магучіх стала третьою, а Юлія Левченко п’ятою.

Найбільшою сенсацією на секторі стала білоруска Марія Жодзік, яка на всіх турнірах представляє команду Польщі. Вона була аутсайдером, але підкорила особистий рекорд і посіла друге місце, про яке потім висловилась в інтерв’ю порталу Sport Interia.

Марія Жодзік, Нікола Оліслагерс, Ангеліна Топіч та Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Зазначимо, що в легкій атлетиці через війну в Україні не допущені на змагання збірні Росії та Білорусі. Вони не можуть виступати навіть в нейтральному статусі.

Сльози радості Марії Жодзік. Фото: Reuters

Жодзік проти війни й тому мала покинути батьківщину

Марія вперше виграла медаль чемпіонату світу, та ще й зробила це в дощ з особистим рекордом 2:00 м. До того ж вона врятувала команду Польщі, для якої це була єдина медаль на турнірі. За срібло Жодзік отримала 35 тисяч доларів призових — це найбільший гонорар у її кар’єрі.

За словами Жодзік, вона не планує повертатися до Білорусі, але сподівається колись відвідати батьків, які залишились вдома.

Марія Жодзік. Фото: instagram.com/maria.zodzik

Вона розповіла, що переїхала до Польщі три роки тому через вторгнення Росії в Україну й наразі відчуває себе вдома. Вона завела в країні нових друзів та досягла нових висот. До неї нещодавно ще й переїхала сестра з Білорусі.

Марія Жодзік. Фото: instagram.com/maria.zodzik

Зазначимо, що у 2020 році Марія підписала відкритий лист білоруських спортсменів, засудивши фальсифікацію виборів і насильство силовиків після президентських виборів, а згодом виступила проти війни Росії в Україні.

