Марія Жодзик — білоруська красуня, яка перемогла Магучіх, та є ворогом Лукашенка

Як виглядає білоруська втікачка Жодзік, що обійшла Магучіх на ЧС
В Токіо 21 вересня завершився чемпіонат світу з легкої атлетики. В останній день проходили найпрестижніші змагання, серед яких жіночі стрибки у висоту, де українка Ярослава Магучіх стала третьою, а Юлія Левченко п’ятою.
Найбільшою сенсацією на секторі стала білоруска Марія Жодзік, яка на всіх турнірах представляє команду Польщі. Вона була аутсайдером, але підкорила особистий рекорд і посіла друге місце, про яке потім висловилась в інтерв’ю порталу Sport Interia.
Зазначимо, що в легкій атлетиці через війну в Україні не допущені на змагання збірні Росії та Білорусі. Вони не можуть виступати навіть в нейтральному статусі.
Жодзік проти війни й тому мала покинути батьківщину
Марія вперше виграла медаль чемпіонату світу, та ще й зробила це в дощ з особистим рекордом 2:00 м. До того ж вона врятувала команду Польщі, для якої це була єдина медаль на турнірі. За срібло Жодзік отримала 35 тисяч доларів призових — це найбільший гонорар у її кар’єрі.
За словами Жодзік, вона не планує повертатися до Білорусі, але сподівається колись відвідати батьків, які залишились вдома.
Вона розповіла, що переїхала до Польщі три роки тому через вторгнення Росії в Україну й наразі відчуває себе вдома. Вона завела в країні нових друзів та досягла нових висот. До неї нещодавно ще й переїхала сестра з Білорусі.
Зазначимо, що у 2020 році Марія підписала відкритий лист білоруських спортсменів, засудивши фальсифікацію виборів і насильство силовиків після президентських виборів, а згодом виступила проти війни Росії в Україні.
