Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Як виглядає білоруська втікачка Жодзік, що обійшла Магучіх на ЧС

Як виглядає білоруська втікачка Жодзік, що обійшла Магучіх на ЧС

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 07:49
Марія Жодзик — білоруська красуня, яка перемогла Магучіх, та є ворогом Лукашенка
Марія Жодзік. Фото: Reuters

В Токіо 21 вересня завершився чемпіонат світу з легкої атлетики. В останній день проходили найпрестижніші змагання, серед яких жіночі стрибки у висоту, де українка Ярослава Магучіх стала третьою, а Юлія Левченко п’ятою.

Найбільшою сенсацією на секторі стала білоруска Марія Жодзік, яка на всіх турнірах представляє команду Польщі. Вона була аутсайдером, але підкорила особистий рекорд і посіла друге місце, про яке потім висловилась в інтерв’ю порталу Sport Interia.

Реклама
Читайте також:
Мария Жодзик
Марія Жодзік, Нікола Оліслагерс, Ангеліна Топіч та Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

Зазначимо, що в легкій атлетиці через війну в Україні не допущені на змагання збірні Росії та Білорусі. Вони не можуть виступати навіть в нейтральному статусі.

Мария Жодзик
Сльози радості Марії Жодзік. Фото: Reuters

Жодзік проти війни й тому мала покинути батьківщину

Марія вперше виграла медаль чемпіонату світу, та ще й зробила це в дощ з особистим рекордом 2:00 м. До того ж вона врятувала команду Польщі, для якої це була єдина медаль на турнірі. За срібло Жодзік отримала 35 тисяч доларів призових — це найбільший гонорар у її кар’єрі.

За словами Жодзік, вона не планує повертатися до Білорусі, але сподівається колись відвідати батьків, які залишились вдома.

Мария Жодзик
Марія Жодзік. Фото: instagram.com/maria.zodzik

Вона розповіла, що переїхала до Польщі три роки тому через вторгнення Росії в Україну й наразі відчуває себе вдома. Вона завела в країні нових друзів та досягла нових висот. До неї нещодавно ще й переїхала сестра з Білорусі.

Мария Жодзик
Марія Жодзік. Фото: instagram.com/maria.zodzik

Зазначимо, що у 2020 році Марія підписала відкритий лист білоруських спортсменів, засудивши фальсифікацію виборів і насильство силовиків після президентських виборів, а згодом виступила проти війни Росії в Україні.

Нагадаємо, раніше ексфутболіст лондонського "Арсеналу" та "Вулвергемптону" прокоментував своє можливе призначення на посаду головного тренера збірної України.

Легендарний 40-річний португалець Кріштіану Роналду розповів, що "Золотий м'яч" вже не має минулої цінності.

Польща Білорусь Легка атлетика дружини футболістів Марія Жодзік
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації