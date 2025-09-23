Лужний прокоментував чутки про призначення головним тренером збірної України

Лужний прокоментував можливе призначення в збірну України
Колишній головний тренер сімферопольської "Таврії" Олег Лужний може стати новим головним тренером збірної України з футболу. Про це раніше повідомив інсайдер Ігор Бурбас.
Лужний зміг прокоментувати цю інформацію в коментарі "Трибуні".
Чи замінить Лужний Реброва в збірній України
Коли Лужного запитали про можливе призначення в збірну України він здивувався та лаконічно відповів.
"Перший раз таке чую", — сказав фахівець.
Лужний у минулому був наставником латвійської "Венти", двічі виконував обов’язки головного тренера "Динамо" та очолював сімферопольську "Таврію".
Згодом працював спортивним директором "Карпат" і асистентом наставника "Динамо" Олександра Хацкевича.
Наразі Лужний працює в структурі УАФ, де відповідає за розвиток юнацького футболу. Його в ЗМІ пов’язують з віцепрезидентом УАФ Олександром Шевченком.
У своїй футбольній кар’єрі 57-річний тренер грав за "Динамо", лондонський "Арсенал" та "Вулвергемптон".
