Лужний прокоментував чутки про призначення головним тренером збірної України

Олег Лужний. Фото: УАФ/KubanovPavlo

Колишній головний тренер сімферопольської "Таврії" Олег Лужний може стати новим головним тренером збірної України з футболу. Про це раніше повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

Лужний зміг прокоментувати цю інформацію в коментарі "Трибуні".

Реклама

Читайте також:

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Чи замінить Лужний Реброва в збірній України

Коли Лужного запитали про можливе призначення в збірну України він здивувався та лаконічно відповів.

"Перший раз таке чую", — сказав фахівець.

Лужний у минулому був наставником латвійської "Венти", двічі виконував обов’язки головного тренера "Динамо" та очолював сімферопольську "Таврію".

Згодом працював спортивним директором "Карпат" і асистентом наставника "Динамо" Олександра Хацкевича.

Наразі Лужний працює в структурі УАФ, де відповідає за розвиток юнацького футболу. Його в ЗМІ пов’язують з віцепрезидентом УАФ Олександром Шевченком.

У своїй футбольній кар’єрі 57-річний тренер грав за "Динамо", лондонський "Арсенал" та "Вулвергемптон".

Нагадаємо, раніше іспанський тренер Хосеп Гвардіола розійтися зі своєю дружиною через зради.

Київське "Динамо" можуть заявити в Лігу Європи, якщо відсторонять їх опонента.