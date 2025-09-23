Лужный прокомментировал слухи о назначении главным тренером сборной Украины

Олег Лужный. Фото: УАФ/KubanovPavlo

Бывший главный тренер симферопольской "Таврии" Олег Лужный может стать новым главным тренером сборной Украины по футболу. Об этом ранее сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

Лужный смог прокомментировать эту информацию в комментарии "Трибуне".

Когда Лужного спросили о возможном назначении в сборную Украины он удивился и лаконично ответил.

"Первый раз такое слышу", — сказал специалист.

Лужный в прошлом был наставником латвийской "Венты", дважды исполнял обязанности главного тренера "Динамо" и возглавлял симферопольскую "Таврию".

Впоследствии работал спортивным директором "Карпат" и ассистентом наставника "Динамо" Александра Хацкевича.

Сейчас Лужный работает в структуре УАФ, где отвечает за развитие юношеского футбола. Его в СМИ связывают с вице-президентом УАФ Александром Шевченко.

В своей футбольной карьере 57-летний тренер играл за "Динамо", лондонский "Арсенал" и "Вулверхэмптон".

