Лужный рассматривается как кандидат на замену Реброву в сборной Украины

Олег Лужный и Сергей Ребров. Фото: football24.ua

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров вскоре может покинуть команду. Его будущую замену уже ищут.

Одним из вариантов является бывший партнер Реброва по "Динамо" Олег Лужный, передает инсайдер Игорь Бурбас.

Новый тренер сборной Украины

Бурбас рассказал, что в кулуарах украинского футбола говорят, что 57-летний Лужный является вероятным кандидатом на замену Реброву.

Для инсайдера вариант с Лужным в сборной более реален чем его возможное назначение в "Карпаты".

"Я вообще не верю в историю Лужного и "Карпат". Сейчас я очень слышу, много раз распространяется информация кулуарная, из моих источников, что Олег Лужный — это кандидат на замену Сергею Реброву в сборной Украины. В этот вариант я больше верю", — сказал Бурбас.

По словам инсайдера, кандидатуру Лужного продвигает вице-президент УАФ Александр Шевченко, который является другом экс-игрока "Динамо", "Арсенала" и "Вулверхэмптона".

Лужный ранее возглавлял латвийскую "Венту", дважды исполнял обязанности главного тренера "Динамо", тренировал "Таврию" Симферополь. Позже он работал спортивным директором "Карпат" и ассистентом главного тренера "Динамо". Сейчас он в УАФ занимается развитием юношеского футбола.

