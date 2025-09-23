Шевченко определился с будущим Реброва в сборной Украины

Андрей Шевченко на конгрессе УАФ. Фото: УНИАН

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко оказался против возможного ухода Сергея Реброва с поста главного тренера национальной команды.

Глава УАФ подчеркнул, что намерен сделать все возможное для сохранения тренера на посту до конца текущего отборочного цикла, сообщает греческое спортивное агентство SDNA.

Приоритетом федерации остается стабильность в сборной на пути к чемпионату мира 2026 года. На прошлой неделе SDNA писало о том, что "Панатинаикос" начал поиски нового наставника после увольнения Руи Витории. В числе главных кандидатов на должность оказался нынешний тренер сборной Украины.

Сергей Ребров во время одного из матчей УПЛ. Фото: УНИАН

Ситуация вокруг контракта Реброва

Позже сам Ребров отреагировал на слухи, назвав их спекуляциями. Контракт специалиста с УАФ рассчитан до июня 2026 года, а обязанности главного тренера греческого клуба временно исполняет Христос Контис.

Сборная Украины завершит групповой этап квалификации к чемпионату мира осенью 2025 года. Сейчас команда занимает третье место в своей группе с одним набранным очком после двух туров и продолжает борьбу за путевку в финальную часть турнира.

Напомним, бывшая команда Сергея Реброва киевское "Динамо" может снова сыграть в Лиге Европы по решению УЕФА.

