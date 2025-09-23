Видео
Шевченко отреагировал на слухи об уходе Реброва

Шевченко отреагировал на слухи об уходе Реброва

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 13:16
Шевченко определился с будущим Реброва в сборной Украины
Андрей Шевченко на конгрессе УАФ. Фото: УНИАН

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко оказался против возможного ухода Сергея Реброва с поста главного тренера национальной команды. 

Глава УАФ подчеркнул, что намерен сделать все возможное для сохранения тренера на посту до конца текущего отборочного цикла, сообщает греческое спортивное агентство SDNA.

Читайте также:

Приоритетом федерации остается стабильность в сборной на пути к чемпионату мира 2026 года. На прошлой неделе SDNA писало о том, что "Панатинаикос" начал поиски нового наставника после увольнения Руи Витории. В числе главных кандидатов на должность оказался нынешний тренер сборной Украины. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров во время одного из матчей УПЛ. Фото: УНИАН

Ситуация вокруг контракта Реброва 

Позже сам Ребров отреагировал на слухи, назвав их спекуляциями. Контракт специалиста с УАФ рассчитан до июня 2026 года, а обязанности главного тренера греческого клуба временно исполняет Христос Контис.

Сборная Украины завершит групповой этап квалификации к чемпионату мира осенью 2025 года. Сейчас команда занимает третье место в своей группе с одним набранным очком после двух туров и продолжает борьбу за путевку в финальную часть турнира.  

Напомним, бывшая команда Сергея Реброва киевское "Динамо" может снова сыграть в Лиге Европы по решению УЕФА. 

Стала известна реакция лидера "Барселоны" Ламина Ямаля на то, что Усман Дембеле получил "Золотой мяч" в 2025 году. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Андрей Шевченко Сергей Ребров Панатинаикос
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
