Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шевченко відреагував на чутки про відхід Реброва

Шевченко відреагував на чутки про відхід Реброва

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 13:16
Шевченко визначився з майбутнім Реброва у збірній України
Андрій Шевченко на конгресі УАФ. Фото: УНІАН

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко виявився проти можливого звільнення Сергія Реброва з посади головного тренера національної команди.

Глава УАФ підкреслив, що має намір зробити все можливе для збереження тренера на посаді до кінця поточного відбіркового циклу, повідомляє грецьке спортивне агентство SDNA.

Реклама
Читайте також:

Пріоритетом федерації залишається стабільність у збірній на шляху до чемпіонату світу 2026 року. Минулого тижня SDNA писало про те, що "Панатінаїкос" почав пошуки нового наставника після звільнення Руї Віторії. Серед головних кандидатів на посаду опинився нинішній тренер збірної України.

Сергей Ребров
Сергій Ребров під час одного з матчів УПЛ. Фото: УНІАН

Ситуація навколо контракту Реброва

Пізніше сам Ребров відреагував на чутки, назвавши їх спекуляціями. Контракт фахівця з УАФ розрахований до червня 2026 року, а обов'язки головного тренера грецького клубу тимчасово виконує Христос Контіс.

Збірна України завершить груповий етап кваліфікації до чемпіонату світу восени 2025 року. Наразі команда посідає третє місце у своїй групі з одним набраним очком після двох турів та продовжує боротьбу за путівку до фінальної частини турніру.

Нагадаємо, колишня команда Сергія Реброва київське "Динамо" може знову зіграти в Лізі Європи за рішенням УЄФА.

Стала відома реакція лідера "Барселони" Ламіна Ямаля на те, що Усман Дембеле отримав "Золотий м'яч" у 2025 році.

спорт футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко Сергій Ребров Панатінаїкос
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації