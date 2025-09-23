Шевченко визначився з майбутнім Реброва у збірній України

Андрій Шевченко на конгресі УАФ. Фото: УНІАН

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко виявився проти можливого звільнення Сергія Реброва з посади головного тренера національної команди.

Глава УАФ підкреслив, що має намір зробити все можливе для збереження тренера на посаді до кінця поточного відбіркового циклу, повідомляє грецьке спортивне агентство SDNA.

Пріоритетом федерації залишається стабільність у збірній на шляху до чемпіонату світу 2026 року. Минулого тижня SDNA писало про те, що "Панатінаїкос" почав пошуки нового наставника після звільнення Руї Віторії. Серед головних кандидатів на посаду опинився нинішній тренер збірної України.

Сергій Ребров під час одного з матчів УПЛ. Фото: УНІАН

Ситуація навколо контракту Реброва

Пізніше сам Ребров відреагував на чутки, назвавши їх спекуляціями. Контракт фахівця з УАФ розрахований до червня 2026 року, а обов'язки головного тренера грецького клубу тимчасово виконує Христос Контіс.

Збірна України завершить груповий етап кваліфікації до чемпіонату світу восени 2025 року. Наразі команда посідає третє місце у своїй групі з одним набраним очком після двох турів та продовжує боротьбу за путівку до фінальної частини турніру.

Нагадаємо, колишня команда Сергія Реброва київське "Динамо" може знову зіграти в Лізі Європи за рішенням УЄФА.

