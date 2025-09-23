Лужний розглядається як кандидат на заміну Реброву у збірній України

Олег Лужний та Сергій Ребров. Фото: football24.ua

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров невдовзі може залишити команду. Його майбутню заміну вже шукають.

Одним із варіантів є колишній партнер по команді Реброва Олег Лужний, передає інсайдер Ігор Бурбас.

Новий тренер збірної України

Бурбас розповів, що в кулуарах українського футболу говорять, що 57-річний Лужний є ймовірним кандидатом на заміну Реброву.

Для інсайдера варіант з Лужним у збірній більш реальний ніж його можливе призначення в "Карпати".

"Я взагалі не вірю в історію Лужного і "Карпат". Зараз я дуже чую, багато разів шириться інформація кулуарна, з моїх джерел, що Олег Лужний — це кандидат на заміну Сергію Реброву у збірній України. У цей варіант я більше вірю", — сказав Бурбас.

За словами інсайдера, кандидатуру Лужного просуває віцепрезидент УАФ Олександр Шевченко, який є другом ексгравця "Динамо", "Арсеналу" та "Вулвергемптону".

Лужний раніше очолював латвійську "Венту", двічі виконував обов’язки головного тренера "Динамо", тренував "Таврію" Сімферополь. Пізніше він працював спортивним директором "Карпат" та асистентом головного тренера "Динамо". Наразі він в УАФ займається розвитком юнацького футболу.

