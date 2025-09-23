Відео
Трамп висловився про закінчення війни в Україні
Ексфутболіст АПЛ може стати головним тренером збірної України

Ексфутболіст АПЛ може стати головним тренером збірної України

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 21:02
Лужний розглядається як кандидат на заміну Реброву у збірній України
Олег Лужний та Сергій Ребров. Фото: football24.ua

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров невдовзі може залишити команду. Його майбутню заміну вже шукають.

Одним із варіантів є колишній партнер по команді Реброва Олег Лужний, передає інсайдер Ігор Бурбас.

Читайте також:

Новий тренер збірної України

Бурбас розповів, що в кулуарах українського футболу говорять, що 57-річний Лужний є ймовірним кандидатом на заміну Реброву.

Для інсайдера варіант з Лужним у збірній більш реальний ніж його можливе призначення в "Карпати".

"Я взагалі не вірю в історію Лужного і "Карпат". Зараз я дуже чую, багато разів шириться інформація кулуарна, з моїх джерел, що Олег Лужний — це кандидат на заміну Сергію Реброву у збірній України. У цей варіант я більше вірю", — сказав Бурбас.

За словами інсайдера, кандидатуру Лужного просуває віцепрезидент УАФ Олександр Шевченко, який є другом ексгравця "Динамо", "Арсеналу" та "Вулвергемптону".

Лужний раніше очолював латвійську "Венту", двічі виконував обов’язки головного тренера "Динамо", тренував "Таврію" Сімферополь. Пізніше він працював спортивним директором "Карпат" та асистентом головного тренера "Динамо". Наразі він в УАФ займається розвитком юнацького футболу.

Нагадаємо, раніше головний тренер "Ман Сіті" Хосеп Гвардіола міг зраджувати своїй дружині.

Київське "Динамо" можуть повернути в Лігу Європи — все залежить від суперників "Маккабі" Тель-Авів.

футбол Збірна України з футболу звільнення Сергій Ребров Олег Лужний
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
