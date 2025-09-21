Відео
Магучіх стала лише третьою на ЧС-2025, Левченко без медалі

Дата публікації: 21 вересня 2025 15:52
Магучіх з бронзою у стрибках у висоту завершила чемпіонат світу-2025
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

У Токіо, Японія, на чемпіонаті світу з легкої атлетики пройшов фінал у стрибках у висоту у жінок. На цій стадії виступили українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Магучіх знову залишила сектор без перемоги, повідомив портал Новини.LIVE.

Як виступили українки у фіналі

Левченко та Магучіх з першої спроби подолали 1.93 м, але у Юлії почалися проблеми на планці на висоті, 1.97, яку вона здолала з другої спроби.

На 2.00 метрах почалися у всіх проблеми, крім Ніколи Оліслагерс. На стадіоні пішов дощ, через який змагання двічі зупиняли. На мокрому покритті було важко всім стрибати. Магучіх після першої невдалої спроби наступні дві перенесла на 2.02 м.

Левченко на 2.00 м завершила боротьбу та поділила п’яту позицію з Елеонор Паттерсон з Австралії.

Після переходу на висоту 2.02 м Магучіх провалила свої спроби та посіла третю позицію разом з Ангеліною Топіч із Сербії. Більше цю висоту ніхто не взяв.

Першу позицію посіла австралійка Нікола Оліслагерс, а другою сенсаційно стала полячка Марія Жодзік.

  1. Нікола Оліслагерс — 2.00 м
  2. Марія Жодзік (Польща) — 2.00 м
  3. Ярослава Магучіх (Україна) — 1.97 м
    Ангеліна Топіч (Сербія) — 1.97 м

Нагадаємо, Україна здобула першу та єдину олімпійську ліцензію в фігурному катанні.

Французький "ПСЖ" та Ілля Забарний можуть залишитись без Луїса Енріке.

Ярослава Магучіх Юлія Левченко Легка атлетика чемпіонат світу стрибки у висоту Збірна України з легкої атлетики Нікола Оліслагерс
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
