Магучіх з бронзою у стрибках у висоту завершила чемпіонат світу-2025

Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

У Токіо, Японія, на чемпіонаті світу з легкої атлетики пройшов фінал у стрибках у висоту у жінок. На цій стадії виступили українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Магучіх знову залишила сектор без перемоги, повідомив портал Новини.LIVE.

Як виступили українки у фіналі

Левченко та Магучіх з першої спроби подолали 1.93 м, але у Юлії почалися проблеми на планці на висоті, 1.97, яку вона здолала з другої спроби.

На 2.00 метрах почалися у всіх проблеми, крім Ніколи Оліслагерс. На стадіоні пішов дощ, через який змагання двічі зупиняли. На мокрому покритті було важко всім стрибати. Магучіх після першої невдалої спроби наступні дві перенесла на 2.02 м.

Левченко на 2.00 м завершила боротьбу та поділила п’яту позицію з Елеонор Паттерсон з Австралії.

Юлія Левченко. Фото: Reuters

Після переходу на висоту 2.02 м Магучіх провалила свої спроби та посіла третю позицію разом з Ангеліною Топіч із Сербії. Більше цю висоту ніхто не взяв.

Першу позицію посіла австралійка Нікола Оліслагерс, а другою сенсаційно стала полячка Марія Жодзік.

Нікола Оліслагерс — 2.00 м Марія Жодзік (Польща) — 2.00 м Ярослава Магучіх (Україна) — 1.97 м

Ангеліна Топіч (Сербія) — 1.97 м

