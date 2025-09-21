Магучих с бронзой в прыжках в высоту завершила чемпионат мира-2025

Магучих стала лишь третьей на ЧМ-2025, Левченко без медали
В Токио, Япония на чемпионате мира по легкой атлетике прошел финал в прыжках в высоту у женщин. На этой стадии выступили украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко.
Как выступили украинки в финале
Левченко и Магучих с первой попытки преодолели 1.93 м, но у Юлии начались проблемы на планке на высоте, 1.97 м, которую она одолела со второй попытки.
На 2.00 метрах начались у всех проблемы кроме Николы Олислагерс. На стадионе пошел дождь, из-за которого соревнования дважды останавливали. На мокром покрытии было тяжело всем прыгать. Магучих после первой неудачной попытки следующие две перенесла на 2.02 м.
Левченко на 2.00 м завершила борьбу и поделила пятую позицию с Элеонор Паттерсон из Австралии.
После перехода на высоту 2.02 м Магучих провалила свои попытки и заняла третью позицию вместе с Ангелиной Топич из Сербии. Больше эту высоту никто не взял.
Первую позицию заняла австралийка Никола Олислагерс, а второй сенсационно стала полячка Мария Жодзик.
- Никола Олислагерс — 2.00 м
- Мария Жодзик (Польша) — 2.00 м
- Ярослава Магучих (Украина) — 1.97 м
Ангелина Топич (Сербия) — 1.97 м
