Главная Спорт Магучих стала лишь третьей на ЧМ-2025, Левченко без медали

Магучих стала лишь третьей на ЧМ-2025, Левченко без медали

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 15:52
Магучих с бронзой в прыжках в высоту завершила чемпионат мира-2025
Ярослава Магучих. Фото: Reuters

В Токио, Япония на чемпионате мира по легкой атлетике прошел финал в прыжках в высоту у женщин. На этой стадии выступили украинки Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Магучих снова оставила сектор без победы, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Ярослава Магучих
Как выступили украинки в финале

Левченко и Магучих с первой попытки преодолели 1.93 м, но у Юлии начались проблемы на планке на высоте, 1.97 м, которую она одолела со второй попытки.

На 2.00 метрах начались у всех проблемы кроме Николы Олислагерс. На стадионе пошел дождь, из-за которого соревнования дважды останавливали. На мокром покрытии было тяжело всем прыгать. Магучих после первой неудачной попытки следующие две перенесла на 2.02 м.

Левченко на 2.00 м завершила борьбу и поделила пятую позицию с Элеонор Паттерсон из Австралии.

Юлия Левченко
Юлия Левченко. Фото: Reuters

После перехода на высоту 2.02 м Магучих провалила свои попытки и заняла третью позицию вместе с Ангелиной Топич из Сербии. Больше эту высоту никто не взял.

Первую позицию заняла австралийка Никола Олислагерс, а второй сенсационно стала полячка Мария Жодзик.

  1. Никола Олислагерс — 2.00 м
  2. Мария Жодзик (Польша) — 2.00 м
  3. Ярослава Магучих (Украина) — 1.97 м
    Ангелина Топич (Сербия) — 1.97 м

Напомним, Украина получила первую и единственную олимпийскую лицензию в фигурном катании.

Французский "ПСЖ" и Илья Забарный могут остаться без Луиса Энрике.

Ярослава Магучих Юлия Левченко Легкая атлетика чемпионат мира прыжки в высоту Сборная Украины по легкой атлетике Никола Олислагерс
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
