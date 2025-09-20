Видео
Забарный и ПСЖ могут остаться без главного тренера

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 23:07
Луис Энрике может покинуть ПСЖ и вернуться в Барселону
Луис Энрике. Фото: Reuters

Французский "ПСЖ" после долгожданной дебютной выигранной Лиги чемпионов автоматически сделал испанца Луиса Энрике легендой клуба. Только этот тренер привел клуб к долгожданной победе.

Однако Энрике вскоре может покинуть команду, сообщил портал Sport.es.

Читайте также:
Луис Энрике
Игроки "ПСЖ" после победы над "Аталантой" в ЛЧ. Фото: Reuters

Есть клуб, в который может перейти Энрике

По информации источника, Энрике не планирует задерживаться в Париже надолго. По информации от источника, 55-летний специалист поделился с окружением желанием вернуться в "Барселону".

Энрике ранее тренировал каталонцев, но затем был вынужден покинуть клуб.

Контракт Энрике с "ПСЖ" действует до лета 2027 года, как и в соглашении нынешнего тренера "Барселоны" Ганса-Дитера Флика. Затем Луис заменит немца.

Сейчас Энрике сосредоточен на работе в Париже, где готовит масштабную перестройку команды.

Ключевую роль в планах Энрике играет 23-летний украинец Илья Забарный, который вместе с Пачо должен составить пару центрбеков на следующее десятилетие.

Напомним, лидер сезона в прыжках в высоту Никола Олислагерс рассказала о финале ЧМ-2025, где будет противостоять украинкам.

Виталий Кварцяный считает Олега Лужного лучшим кандидатом, чтобы возглавить львовские "Карпаты".

