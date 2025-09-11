У ПСЖ временно появится новый тренер вместо Луиса Энрике

Луис Энрике во время матча. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Главный тренер французского "ПСЖ" Луис Энрике перенес операцию после падения с велосипеда. Испанский специалист получил перелом ключицы и временно выбыл из строя.

Инцидент произошел 5 сентября, когда 55-летний наставник находился в Испании, сообщает Diario AS.

Участие Луиса Энрике в ближайших матчах чемпионата Франции исключено. Встреча 4-го тура Лиги 1 против "Ланса" пройдет без главного тренера. Вместо Энрике подготовку команды ведет его помощник Рафаэль Поль, который уже провел занятия после паузы на игры сборных.

Луис Энрике руководит игрой команды. Фото: Reuters/Alexandre Dimou

Когда вернется Луис Энрике

Известно, что 38-летний ассистент будет руководить командой на скамейке, пока Энрике восстанавливается после операции. Руководство клуба выразило уверенность, что тренер вернется, как только врачи позволят.

Под вопросом остается участие Луиса Энрике в первом туре Лиги чемпионов. Парижский клуб начнет еврокубковую кампанию 17 сентября матчем против "Аталанты", и именно к этой дате рассчитывают получить окончательный прогноз о состоянии наставника.

