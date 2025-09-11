Видео
Главная Спорт Луис Энрике не сможет помочь ПСЖ в важных матчах

Луис Энрике не сможет помочь ПСЖ в важных матчах

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 16:41
У ПСЖ временно появится новый тренер вместо Луиса Энрике
Луис Энрике во время матча. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Главный тренер французского "ПСЖ" Луис Энрике перенес операцию после падения с велосипеда. Испанский специалист получил перелом ключицы и временно выбыл из строя.

Инцидент произошел 5 сентября, когда 55-летний наставник находился в Испании, сообщает Diario AS.

Читайте также:

Участие Луиса Энрике в ближайших матчах чемпионата Франции исключено. Встреча 4-го тура Лиги 1 против "Ланса" пройдет без главного тренера. Вместо Энрике подготовку команды ведет его помощник Рафаэль Поль, который уже провел занятия после паузы на игры сборных.

Луис Энрике
Луис Энрике руководит игрой команды. Фото: Reuters/Alexandre Dimou

Когда вернется Луис Энрике

Известно, что 38-летний ассистент будет руководить командой на скамейке, пока Энрике восстанавливается после операции. Руководство клуба выразило уверенность, что тренер вернется, как только врачи позволят.

Под вопросом остается участие Луиса Энрике в первом туре Лиги чемпионов. Парижский клуб начнет еврокубковую кампанию 17 сентября матчем против "Аталанты", и именно к этой дате рассчитывают получить окончательный прогноз о состоянии наставника.  

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
