У ПСЖ временно появится новый тренер вместо Луиса Энрике

Луис Энрике не сможет помочь ПСЖ в важных матчах
Главный тренер французского "ПСЖ" Луис Энрике перенес операцию после падения с велосипеда. Испанский специалист получил перелом ключицы и временно выбыл из строя.
Инцидент произошел 5 сентября, когда 55-летний наставник находился в Испании, сообщает Diario AS.
Участие Луиса Энрике в ближайших матчах чемпионата Франции исключено. Встреча 4-го тура Лиги 1 против "Ланса" пройдет без главного тренера. Вместо Энрике подготовку команды ведет его помощник Рафаэль Поль, который уже провел занятия после паузы на игры сборных.
Когда вернется Луис Энрике
Известно, что 38-летний ассистент будет руководить командой на скамейке, пока Энрике восстанавливается после операции. Руководство клуба выразило уверенность, что тренер вернется, как только врачи позволят.
Под вопросом остается участие Луиса Энрике в первом туре Лиги чемпионов. Парижский клуб начнет еврокубковую кампанию 17 сентября матчем против "Аталанты", и именно к этой дате рассчитывают получить окончательный прогноз о состоянии наставника.
