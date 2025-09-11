Відео
Луїс Енріке не зможе допомогти ПСЖ у важливих матчах

Луїс Енріке не зможе допомогти ПСЖ у важливих матчах

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 16:41
У ПСЖ тимчасово з'явиться новий тренер замість Луїса Енріке
Луїс Енріке під час матчу. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Головний тренер французького "ПСЖ" Луїс Енріке переніс операцію після падіння з велосипеда. Іспанський фахівець отримав перелом ключиці та тимчасово вибув з ладу.

Інцидент стався 5 вересня, коли 55-річний наставник перебував в Іспанії, повідомляє Diario AS.

Читайте також:

Участь Луїса Енріке в найближчих матчах чемпіонату Франції виключена. Зустріч 4-го туру Ліги 1 проти "Ланса" пройде без головного тренера. Замість Енріке підготовку команди веде його помічник Рафаель Поль, який уже провів заняття після паузи на ігри збірних.

Луис Энрике
Луїс Енріке керує грою команди. Фото: Reuters/Alexandre Dimou

Коли повернеться Луїс Енріке

Відомо, що 38-річний асистент керуватиме командою на лавці, поки Енріке відновлюється після операції. Керівництво клубу висловило впевненість, що тренер повернеться, щойно лікарі дозволять.

Під питанням залишається участь Луїса Енріке в першому турі Ліги чемпіонів. Паризький клуб розпочне єврокубкову кампанію 17 вересня матчем проти "Аталанти", і саме до цієї дати розраховують отримати остаточний прогноз про стан наставника.

Нагадаємо, дружина відомого форварда Анна Левандовська запалила на святі в компанії української подруги.

Захисник збірної України Ілля Забарний здивував уболівальників дивним вчинком після нічиєї з Азербайджаном.

