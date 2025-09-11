У ПСЖ тимчасово з'явиться новий тренер замість Луїса Енріке

Луїс Енріке під час матчу. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Головний тренер французького "ПСЖ" Луїс Енріке переніс операцію після падіння з велосипеда. Іспанський фахівець отримав перелом ключиці та тимчасово вибув з ладу.

Інцидент стався 5 вересня, коли 55-річний наставник перебував в Іспанії, повідомляє Diario AS.

Участь Луїса Енріке в найближчих матчах чемпіонату Франції виключена. Зустріч 4-го туру Ліги 1 проти "Ланса" пройде без головного тренера. Замість Енріке підготовку команди веде його помічник Рафаель Поль, який уже провів заняття після паузи на ігри збірних.

Луїс Енріке керує грою команди. Фото: Reuters/Alexandre Dimou

Коли повернеться Луїс Енріке

Відомо, що 38-річний асистент керуватиме командою на лавці, поки Енріке відновлюється після операції. Керівництво клубу висловило впевненість, що тренер повернеться, щойно лікарі дозволять.

Під питанням залишається участь Луїса Енріке в першому турі Ліги чемпіонів. Паризький клуб розпочне єврокубкову кампанію 17 вересня матчем проти "Аталанти", і саме до цієї дати розраховують отримати остаточний прогноз про стан наставника.

