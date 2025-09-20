Відео
Головна Спорт Забарний та ПСЖ можуть залишитись без головного тренера

Забарний та ПСЖ можуть залишитись без головного тренера

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 23:07
Луїс Енріке може покинути ПСЖ та повернутися до Барселони
Луїс Енріке. Фото: Reuters

Французький "ПСЖ" після довгоочікуваної дебютної виграної Ліги чемпіонів автоматично зробив іспанця Луїса Енріке легендою клубу. Лише цей тренер привів клуб до довгоочікуваної перемоги.

Однак, Енріке невдовзі може покинути команду, повідомив портал Sport.es.

Читайте також:
Луис Энрике
Гравці "ПСЖ" після перемоги над "Аталантою" в ЛЧ. Фото: Reuters

Є клуб, в який може перейти Енріке

За інформацією джерела, Енріке не планує затримуватися в Парижі надовго. За інформацією від джерела, 55-річний фахівець поділився з оточенням бажанням повернутися до "Барселони".

Енріке раніше тренував каталонців, але потім був вимушений покинути клуб.

Контракт Енріке з "ПСЖ" діє до літа 2027 року, як і в угоді нинішнього тренера "Барселони" Ганса-Дітера Фліка. Потім Луїс замінить німця.

Наразі Енріке зосереджений на роботі в Парижі, де готує масштабну перебудову команди.

Ключову роль у планах Енріке відіграє 23-річний українець Ілля Забарний, який разом з Пачо має скласти пару центрбеків на наступне десятиліття.

Нагадаємо, лідер сезону в стрибках у висоту Нікола Оліслагерс розповіла про фінал ЧС-2025, де протистоятиме українкам.

Віталій Кварцяний вважає Олега Лужного кращим кандидатом, щоб очолити львівські "Карпати".

футбол ПСЖ Луіс Енріке Ілля Забарний українські легіонери (футбол)
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
