Магучих и Левченко выступят в финале ЧМ в Токио — когда начало, где смотреть

Ярослава Магучих. Фото: Reuters

На чемпионате мира по легкой атлетике в Токио стартует последний соревновательный день. В рамках его программы пройдут выступления в самых популярных видах.

Среди других видов пройдет и финал в прыжках в высоту среди женщин, где Украину представят Ярослава Магучих и Юлия Левченко, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Юлия Левченко. Фото: Reuters

Где смотреть финал прыжков в высоту

Финал прыгуний в высоту на Национальном стадионе Японии начнется в 13:30 по киевскому времени.

В Украине финал можно посмотреть на платформах "Суспільне Спорт" и региональных каналах "Суспільного".

Магучих является действующей чемпионкой мира — в 2023-м году в Будапеште она завоевала золото с результатом 2,01 м. Также у Ярославы серебряные награды в 2019 и 2022 годах.

Несмотря на статус действующей чемпионки, в этом сезоне по результатам Магучих лишь вторая в мире, уступая Николе Олислагерс. Ранее она уступила австралийке в финале Бриллиантовой лиги.

Лучшим результатом Левченко на чемпионатах мира было серебро в 2017 году в Лондоне.

Напомним, австралийская прыгунья в высоту Никола Олислагерс рассказала о финале чемпионата мира-2025 в Токио, где она будет главной претенденткой на победу.

Центральный защитник "ПСЖ" Илья Забарный может остаться без главного тренера.