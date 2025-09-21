Відео
Магучіх та Левченко в фіналі чемпіонату світу — де дивитися

Дата публікації: 21 вересня 2025 10:10
Магучіх та Левченко виступлять у фіналі ЧС у Токіо — коли початок, де дивитися
Ярослава Магучіх. Фото: Reuters

На чемпіонаті світу з легкої атлетики в Токіо стартує останній змагальний день. В рамках його програми пройдуть виступи в найпопулярніших видах.

Серед інших видів пройде й фінал у стрибках у висоту серед жінок, де Україну представлять Ярослава Магучіх та Юлія Левченко, повідомив портал Новини.LIVE.

Юлия Левченко
Юлія Левченко. Фото: Reuters

Де дивитися фінал стрибків у висоту

Фінал стрибунок у висоту на Національному стадіоні Японії почнеться о 13:30 за київським часом.

В Україні фінал можна переглянути на платформах "Суспільне Спорт" та регіональних каналах "Суспільного".

Магучіх є чинною чемпіонкою світу — у 2023-му році в Будапешті вона здобула золото з результатом 2,01 м. Також у Ярослави срібні нагороди в 2019 та 2022 роках.

Попри статус чинної чемпіонки, цього сезону за результатами Магучіх лише друга в світі, поступаючись Ніколі Оліслагерс. Раніше вона поступилася австралійці в фіналі Діамантової ліги.

Кращим результатом Левченко на чемпіонатах світу було срібло в 2017 році в Лондоні.

Нагадаємо, австралійська стрибунка у висоту Нікола Оліслагерс розповіла про фінал чемпіонату світу-2025 в Токіо, де вона буде головною претенденткою на перемогу.

Центральний захисник "ПСЖ" Ілля Забарний може залишитись без головного тренера.

Ярослава Магучіх Юлія Левченко Легка атлетика чемпіонат світу стрибки у висоту Збірна України з легкої атлетики
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
