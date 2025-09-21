Видео
Марсак добыл Украине олимпийскую лицензию в фигурном катании

Марсак добыл Украине олимпийскую лицензию в фигурном катании

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 14:03
Кирилл Марсак завоевал лицензию для Украины на Олимпийские игры 2026 в Милане
Кирилл Марсак. УФФК/Дмитрий Путинцев

В Пекине прошел завершающий лицензионный турнир к Олимпийским играм-2026 в Милане. В мужском одиночном катании на нем выступил Кирилл Марсак.

Украинец получил долгожданную лицензию, сообщило "Суспільне".

Читайте также:

Украина получила долгожданную лицензию

В Пекине 26 спортсменов боролись за пять путевок, одна из которых по итогам произвольной программы досталась Марсаку.

В короткой программе 21-летний украинец показал шестой результат (72.33 балла), что заставляло его улучшить свое выступление в произвольной программе, поскольку он не проходил на ОИ-2026.

В произвольной программе Марсак получил 145.24 балла: 74.74 за технику и 70.50 за компоненты программы. Этот результат принес ему четвертое место в произвольной программе, опередив представителя Монако Давиде Брейна.

Всего с суммой 217.57 балла Марсак поднялся в топ-5, гарантировав Украине олимпийскую путевку, которая не является именной и может быть передана другому спортсмену.

Ранее София Голиченко и Артем Даренский в спортивных парах, и Мария Пинчук и Никита Погорелов в танцах на льду не смогли завоевать лицензии.

Украина в фигурном катании на Олимпийских играх-2026 будет иметь наименьшее представительство за историю независимости — только в одной дисциплине. Ранее команда всегда квалифицировалась как минимум в трех категориях.

Напомним, в финале чемпионата мира по прыжкам в высоту выступят украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко.

Французский "ПСЖ" и Илья Забарный могут остаться без Луиса Энрике.

Олимпийские игры Фигурное катание олимпиада Олимпийские игры-2026 Кирилл Марсак
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
