Кирилл Марсак завоевал лицензию для Украины на Олимпийские игры 2026 в Милане

В Пекине прошел завершающий лицензионный турнир к Олимпийским играм-2026 в Милане. В мужском одиночном катании на нем выступил Кирилл Марсак.

Украинец получил долгожданную лицензию, сообщило "Суспільне".

В Пекине 26 спортсменов боролись за пять путевок, одна из которых по итогам произвольной программы досталась Марсаку.

В короткой программе 21-летний украинец показал шестой результат (72.33 балла), что заставляло его улучшить свое выступление в произвольной программе, поскольку он не проходил на ОИ-2026.

В произвольной программе Марсак получил 145.24 балла: 74.74 за технику и 70.50 за компоненты программы. Этот результат принес ему четвертое место в произвольной программе, опередив представителя Монако Давиде Брейна.

Всего с суммой 217.57 балла Марсак поднялся в топ-5, гарантировав Украине олимпийскую путевку, которая не является именной и может быть передана другому спортсмену.

Ранее София Голиченко и Артем Даренский в спортивных парах, и Мария Пинчук и Никита Погорелов в танцах на льду не смогли завоевать лицензии.

Украина в фигурном катании на Олимпийских играх-2026 будет иметь наименьшее представительство за историю независимости — только в одной дисциплине. Ранее команда всегда квалифицировалась как минимум в трех категориях.

