Кирило Марсак виборов ліцензію для України на Олімпійські ігри 2026 у Мілані

Кирило Марсак. УФФК/Дмитро Путінцев

В Пекіні пройшов завершальний ліцензійний турнір до Олімпійських ігор-2026 в Мілані. У чоловічому одиночному катанні на ньому виступив Кирило Марсак.

Українець здобув довгоочікувану ліцензію, повідомило "Суспільне".

Україна отримала довгоочікувану ліцензію

В Пекіні 26 спортсменів боролися за п’ять путівок, одна з яких за підсумками довільної програми дісталась Марсаку.

У короткій програмі 21-річний українець показав шостий результат (72.33 бала), що змушувало його покращити свій виступ в довільній програмі, оскільки він не проходив на ОІ-2026.

У довільній програмі Марсак отримав 145.24 бала: 74.74 за техніку та 70.50 за компоненти програми. Цей результат приніс йому четверте місце в довільній програмі, випередивши представника Монако Давіде Брейна.

Загалом із сумою 217.57 бала Марсак піднявся в топ-5, гарантувавши Україні олімпійську путівку, яка не є іменною та може бути передана іншому спортсмену.

Раніше Софія Голіченко та Артем Даренський у спортивних парах, та Марія Пінчук і Микита Погорєлов в танцях на льоду не змогли завоювати ліцензії.

Україна в фігурному катанні на Олімпійських іграх-2026 матиме найменше представництво за історію незалежності — лише в одній дисципліні. Раніше команда завжди кваліфікувалася щонайменше в трьох категоріях.

