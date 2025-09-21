Кирило Марсак виборов ліцензію для України на Олімпійські ігри 2026 у Мілані

Марсак здобув Україні олімпійську ліцензію в фігурному катанні
В Пекіні пройшов завершальний ліцензійний турнір до Олімпійських ігор-2026 в Мілані. У чоловічому одиночному катанні на ньому виступив Кирило Марсак.
Українець здобув довгоочікувану ліцензію, повідомило "Суспільне".
Україна отримала довгоочікувану ліцензію
В Пекіні 26 спортсменів боролися за п’ять путівок, одна з яких за підсумками довільної програми дісталась Марсаку.
У короткій програмі 21-річний українець показав шостий результат (72.33 бала), що змушувало його покращити свій виступ в довільній програмі, оскільки він не проходив на ОІ-2026.
У довільній програмі Марсак отримав 145.24 бала: 74.74 за техніку та 70.50 за компоненти програми. Цей результат приніс йому четверте місце в довільній програмі, випередивши представника Монако Давіде Брейна.
Загалом із сумою 217.57 бала Марсак піднявся в топ-5, гарантувавши Україні олімпійську путівку, яка не є іменною та може бути передана іншому спортсмену.
Раніше Софія Голіченко та Артем Даренський у спортивних парах, та Марія Пінчук і Микита Погорєлов в танцях на льоду не змогли завоювати ліцензії.
Україна в фігурному катанні на Олімпійських іграх-2026 матиме найменше представництво за історію незалежності — лише в одній дисципліні. Раніше команда завжди кваліфікувалася щонайменше в трьох категоріях.
