МОК остаточно відсторонив збірну Росії від Олімпіади-2026

Збірна Росії з хокею. Фото: росЗМІ

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення щодо участі збірних Росії з хокею на Олімпійських іграх-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Раніше Міжнародна федерація хокею з шайбою (IIHF) прийняла рішення про недопуск Росії.

В МОК підтримали рішення IIHF й тепер росіян не буде ні в чоловічих, ні в жіночих змаганнях. Відповідну заяву МОК опублікував на своєму сайті.

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Рішення МОК щодо Росії

Наприкінці травня президент IIHF Люк Тардіф заявив, що Росія не поїде на олімпійський хокейний турнір. Потім на прохання МОК в організації склали розклад матчів без участі росіян.

МОК, у свою чергу, послався на рішення Виконавчої ради від березня 2023 року, яке забороняє участь нейтральних спортсменів у командних змаганнях й додав, що IIHF дотримується цієї рекомендації.

Раніше з росіян часткового зняли санкцій у ковзанярських видах спорту, що дозволило росіянам і білорусам змагатися як нейтральним спортсменам, але без права участі в естафетах і командних турнірах.

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