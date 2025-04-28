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МОК намагається повернути росіян на Олімпіаду — що відомо

28 квітня 2025 13:24
Іван Крутогоров - Редактор
МОК повертає росіян на Олімпіаду — хто допомагає цьому процесу
Президентка МОК Керсті Ковентрі. Фото: Reuters/Denis Balibouse
Іван Крутогоров - Редактор

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) активно просуває ідею допуска російських та білоруських спортсменів на зимові Олімпійські ігри 2026 року в нейтральному статусі. У лютому 2025 року МОК звернувся до федерацій зимових видів спорту з проханням дозволити участь спортсменів із цих країн у відбіркових турнірах без національної символіки.

На сьогодні вже дві міжнародні федерації виконали рекомендації МОК, повідомляє "Бабель".

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Уже 26 фігуристів і 5 альпіністів із Росії отримали шанс на участь у кваліфікаційних змаганнях. Серед них є спортсмени, безпосередньо пов'язані з російськими військовими структурами.

Особливу тривогу викликає факт, що одна з допущених спортсменок — альпіністка Варвара Прохорова — є прапорщиком збройних сил Росії та перебуває в ЦСКА, організації під контролем Міноборони РФ. Попри офіційну заборону для діючих військових, вона отримала можливість боротися за участь в Олімпіаді.

Российские синхронистки
Російські синхроністки поїдуть на міжнародний турнір. Фото: росЗМІ

Чого домагається МОК

Нова президентка МОК, міністерка спорту Зімбабве Керсті Ковентрі, заявила, що організація має підтримувати всіх спортсменів, незалежно від політичних конфліктів, і пообіцяла почати переговори про повернення Росії в олімпійський рух.

Додаткову підтримку російським атлетам надають троє росіян, які працюють у структурах МОК. Двоє з них публічно підтримали війну і мають зв'язки з російськими силовими органами, що ставить під сумнів принципи нейтралітету.

Багато міжнародних спортивних організацій і правозахисників висловлюють стурбованість такими діями МОК. Вони вважають, що допуск спортсменів, які підтримують агресію, підриває принципи чесної гри та солідарності у світовому спорті.

Історія з поверненням росіян на Олімпіаду-2026 продовжує розвиватися і викликає запеклі дебати як серед спортсменів, так і серед спортивних чиновників по всьому світу.

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